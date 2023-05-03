Весняне меню. Три найкращі рецепти з молодої картоплі

Молода картопля ніжна та швидко готується. Особливо смачною вона виходить, якщо запекти її із приправами.

Молода картопля дуже просто та швидко готується. Страви з неї підійдуть для повсякденного меню або святкового столу. Її можна запекти з олією, часником та зеленню, можна додати будь-які приправи. Цю страву можна подавати як самостійну або як гарнір до м'яса, риби чи овочів. Фокус розповість про найсмачніші рецепти страв із молодої картоплі.

Молода картопля з часником

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі;

100 г вершкового масла;

5 зубчиків часнику;

1 пучок зелені (кріп, петрушка, базилік);

сіль, перець до свого смаку.

Промийте картоплю і відваріть до напівготовності в підсоленій воді. Злийте воду та обсушіть картоплю. Викладіть картоплю у форму для запікання, посоліть і поперчіть до смаку. Додайте подрібнений часник і нарізане шматочками масло. Перемішайте все.

Запікайте картоплю в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин, періодично перемішуючи.

Перед подачею посипте картоплю рубаною зеленню.

Молода картопля з копченою паприкою та травами

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі;

1,5 ч. л. копченої паприки;

1,5 ч. л. сухих трав (прованські, італійські чи будь-які на ваш смак);

3 ст. оливкової олії;

сіль, перець до свого смаку.

Розріжте картоплю на чотири частини та викладіть у велику миску. Найдрібнішу не ріжте. Додайте оливкову олію, копчену паприку, сухі трави, сіль та перець. Добре перемішайте все, щоб картопля була рівномірно покрита спеціями та олією.

Викладіть картоплю на лист, застелений пергаментним папером, шкіркою вгору. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин під фольгою, а потім ще 10 хвилин без фольги, щоб картопля підрум'янилася.

Перед подачею можна посипати картоплю свіжою зеленню або збризкати лимонним соком.

Молода картопля в соєвому соусі з кунжутом.

Інгредієнти:

500 г молодої картоплі;

3 ст. соєвого соусу;

1 ст. цукру;

2 ст. оливкової олії;

2 зубчики часнику;

1 ч. л. тертого імбиру;

коріандр, сіль до свого смаку;

бальзамічний оцет та кунжут для подачі.

Вимийте картоплю та наріжте її невеликими кубиками. Обсмажте її на сковороді на сильному вогні під кришкою, періодично струшуючи сковорідку близько 15 хвилин або до золотистості.

У маленькій мисці змішайте соєвий соус, цукор, спеції, тертий часник та імбир. Додайте цю суміш до готової картоплі та перемішайте все добре. Залишіть на вогні ще на пару хвилин, щоб заправка ввібралася.

Перекладіть картоплю на тарілку, збризкайте бальзамічним оцтом і посипте кунжутом.

До приготовленої таким чином молодої картоплі відмінно підійде блюдо зі шпинату з беконом.