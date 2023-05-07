Алкоголь також дієта: які коктейлі з бару не вплинуть на фігуру (рецепти)

Експерти пропонують замінити низку висококалорійних коктейлів, таких як "Піна колада" та "Лонг-Айленд" на менш калорійні з майже аналогічними інгредієнтами.

Калорії деяких коктейлів можна порівняти з бургерами і картоплею фрі, а в "Лонг-Айленді" їх навіть більше. Видання Daily Mail пропонує замінити такі коктейлі більш низькокалорійними.

Замініть "Піна коладу" (490 ккал) на "Кокосове мохіто" (180 ккал)

Піна Колада — це насичений вершковий коктейль, який може містити велику кількість калорій, тому що основними інгредієнтами є кокосові вершки та ананасовий сік з високим вмістом цукру.

Але Лора Стагг, керівник відділу маркетингу компанії DrinkStuff, має рішення. Вона пропонує вибрати легшу альтернативу — кокосовий мохіто, який, за її словами, все одно має "тропічний настрій".

Він готується з кокосової води, свіжого соку лайма, листя м'яти та білого рому,

Замініть "Лонг-Айленд" (780 ккал) на "Том Коллінз" (120 ккал)

Холодний чай "Лонг-Айленд" — це дуже "потужний" коктейль, що містить горілку, ром, джин, текілу, лікер тріпл-сек, кислий мікс і колу. Але він також дуже калорійний – 780 ккал. Це тому, що містить близько 10 г цукру на порцію, для порівняння в банку кока-коли — 10,6 г цукру.

Експерти радять натомість вибрати "Том Коллінз" — класичний напій, приготований з джину, лимонного соку, простого сиропу та содової води.

Замініть "Білий російський" (425 ккал) на мартіні з еспресо (230 ккал)

Висока калорійність коктейлю "Білий російський" обумовлена поєднанням горілки, кавового лікеру та густих вершків. Як легший коктейль на основі кави рекомендується спробувати "Еспресо мартіні".

Приготований на основі горілки, кавового лікеру та чарки еспресо, цей вишуканий варіант містить майже на 200 калорій менше, ніж "Білий російський", але має схожі смакові якості.

Замініть мартіні "Порнозірка" (290 ккал) на "Брудний мартіні" (114 калорій)

Якщо ви любите мартіні, вам слід уникати будь-яких напоїв з додаванням сиропів та ароматизаторів.

Аойф Тейлор, провідний міксолог ресторану Rockwater в Хоуві, пропонує ідеальний варіант для тих днів, коли 290 калорій в Pornstar Martini це занадто багато. Вона рекомендує Dirty Martini ("Брудний мартіні") — варіант коктейлю Джеймса Бонда, який також буває класичним, сухим чи солодким.

Свою назву він отримав тому, що до його складу входить оливковий розсіл, а також сухий джин та вермут.

Замініть "Палому" (194 ккал) на текілу та грейпфрутову содову (117 ккал)

"Паломі" пропонують альтернативу на основі текіли з содовою та грейпфрутом.

Якщо "Палома" містить 194 калорії, то содова з текілою та грейпфрутом — 117 ккал.

Замініть "Полуничний дайкірі" (400 ккал) на "Маргариту" (170 ккал)

"Полуничний дайкірі", який містить ром, полуницю, сік лайма та цукровий сироп, містить величезну кількість калорій. Деякі з них містять понад 400 калорій в одному напої. Рекомендується вибрати набагато легший варіант із текілою — "Маргариту", приготовлену з текіли, трипл-секу та соку лайма, яка в середньому містить близько 170 калорій на склянку.

Рецепти низькокалорійних коктейлів для вечора без почуття провини

Мул "Буча" (56,5 ккал)

Інгредієнти;

25 мл горілки;

2 часточки лайма;

125 мл імбирно-лимонного напою Remedy Kombucha (або будь-якого аналога;

2 деша ангоструа (бітер);

лимон та лайм для гарніру;

лід.

Спосіб приготування:

Налийте горілку та сік лайма у високу склянку з льодом. Долийте Remedy Kombucha і долийте біттера. Гарнірувати часточками лимона та лайма.

Коктейль Baileys Flat Martini (160 ккал)

Інгредієнти:

50 мл Baileys Deliciously Light;

Одна-дві порції свіжого еспресо;

25 мл горілки;

кавові зерна для гарніру;

лід.

Спосіб приготування:

Додайте лід у коктейльний шейкер. Додайте 50 мл Baileys Deliciously Light, 25 мл горілки та одну-дві стоси свіжого еспресо. Струсіть та процідіть у коктейльний келих. Прикрасьте кавовими зернами.

"Малинова Кайпірінья" (120 ккал)

Інгредієнти:

25 мл Abelha Silver (кашаса);

15 мл British Framboise (малиновий лікер);

4 ягоди малини;

5 мл сиропу агави;

сік одного лайма;

лід.

Спосіб приготування:

Змішайте в шейкері сік лайма, малину та сироп агави. Додати лід, Abelha Silver та British Framboise. Добре струсіть і процідіть у короткий келих.

"Космо Хайбол" (175 ккал)

Інгредієнти:

20 мл сухого лондонського джину;

15 мл Cointreau;

10 мл соку лайма;

125 мл охолодженої тонізуючої води;

пелюстки троянд, для гарніру.

Спосіб приготування:

Наповніть склянку "хайбол" льодом. Налийте джин, Cointreau, сік лайма та тонік. Прикрасьте гарніром та подавайте.

"Ло-джито" із чорної смородини (124 ккал)

Інгредієнти:

25 мл рому El Dorado 3yo;

15 мл White Heron British Cassis (лікер із чорної смородини);

5 мл сиропу агави;

Невелика жменя листя м'яти;

сік одного лайма;

лід;

содова вода для вершини.

Спосіб приготування:

Змішайте сік лайма, White Heron British Cassis, сироп Агави та м'яту. Додати лід. Влийте ром, перемішайте. Долийте содовою водою. Прикрасьте ще м'ятою.

Слабоалкогольний коктейль "Френч 75" (49 ккал)

Інгредієнти:

2,5 мл спирту Smidgin;

15 мл свіжого соку лимонного;

10 мл цукрового сиропу;

безалкогольне ігристе вино Freixenet 0,0% до верху;

лимонна цедра для гарніру;

лід.

Спосіб приготування:

Додайте Smidgin, лимонний сік та цукровий сироп у коктейльний шейкер і струсіть з льодом. Процідіть і перелийте у келих-флейту. Долийте безалкогольним ігристим вином. Прикрасьте лимонною цедрою.

Абрикосовий ромовий кисіль (115 ккал)

Інгредієнти:

25 мл рому Goslings;

15 мл абрикосового лікеру;

20 мл свіжого соку лимонного;

5 мл сиропу агави;

20 мл аквафаби (вода з нуту);

лайм та скибочки ананаса для гарніру (за бажанням).

Спосіб приготування:

Додайте всі інгредієнти в шейкер з льодом і струсіть. Перелийте в охолоджений келих із льодом. Прикрасьте лаймом та скибочками ананаса.

Axia Espresso Martini (189 ккал)

Інгредієнти:

45 мл спирту Axia;

25 мл еспресо;

20 мл кавового лікеру;

Кавові зерна для гарніру.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження вчених із Гарварду показало, що люди, які споживають більшу кількість оливкової олії, мають нижчий ризик серцево-судинних захворювань, раку, хвороби Альцгеймера та передчасної смерті. Фокус писав про те, як включити до свого раціону більше цих важливих для здоров'я серця жирів.