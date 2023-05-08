Ідеально до шашлику. Три рецепти часникового соусу
Часниковий соус ідеально підходить до м'яса, птиці та овочів.
Смачний соус можна приготувати із різних інгредієнтів, і часто до складу входить часник. Такий соус відмінно підходить до м'яса: наприклад, до шашлику, або стейків. Також часникові соуси можна подавати до птиці та овочів. І рецептів часникових соусів дуже багато. Фокус зібрав найсмачніші.
Часниковий соус з вершками та маслом
Цей соус підходить до різних страв з м'яса, риби, овочів та пасти. Він дуже простий у приготуванні та має насичений аромат часнику.
Інгредієнти:
- 6 зубчиків часнику;
- 200 мл жирних вершків;
- 50 г вершкового масла;
- сіль та чорний перець до свого смаку.
Очистить часник від лушпиння і дрібно наріжте або пропустіть через прес. У сковороді розтопіть масло і обсмажте часник на середньому вогні близько хвилини, помішуючи, щоб він не підгорів.
Додайте вершки і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Приправте соус сіллю і перцем на свій смак і готуйте на слабкому вогні ще 10 хвилин, поки він не загусне. Соус готовий!
Часниковий соус з майонезом та зеленню
Цей соус добре поєднується з м'ясом, особливо з шашликом чи куркою. Він також може бути використаний як діп для овочів чи хліба. Він має свіжий та ароматний смак.
Інгредієнти:
- 1-2 зубчики часнику;
- кілька гілочок петрушки;
- кілька гілочок кінзи;
- кілька гілочок червоного базиліку;
- 300 г майонезу.
Подрібніть часник ножем чи пропустіть через прес. Дрібно порубайте зелень. Змішайте майонез із часником та зеленню. Соус готовий.
Часниковий соус з чилі
Цей соус має гострий та пікантний смак. Він добре підходить до азійських страв з рису, локшини, м'яса чи овочів. Він також може бути використаний як маринад для м'яса чи риби.
Інгредієнти:
- 2 головки часнику;
- 200 г свіжих чилі різних сортів;
- 100 мл рослинної олії;
- 50 мл оцту;
- 50 г цукру;
- сіль до свого смаку.
Очистіть часник від лушпиння і дрібно наріжте або пропустіть через прес. Також дрібно порубайте приблизно 200 г свіжих чилі, можна різних сортів, більш гострих. У каструлі з товстим дном розігрійте олію і обсмажте часник і чилі на сильному вогні близько 5 хвилин, помішуючи, щоб вони не пригоріли. Додайте оцет, цукор та сіль і доведіть до кипіння. Знизьте вогонь і варіть соус ще 10-15 хвилин, поки він не стане густим.
Такі соуси підійдуть і до страв із молодої картоплі. Її просто приготувати та вона ніжніша, ніж звичайна.