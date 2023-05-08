Ідеально до шашлику. Три рецепти часникового соусу

Часниковий соус ідеально підходить до м'яса, птиці та овочів.

Смачний соус можна приготувати із різних інгредієнтів, і часто до складу входить часник. Такий соус відмінно підходить до м'яса: наприклад, до шашлику, або стейків. Також часникові соуси можна подавати до птиці та овочів. І рецептів часникових соусів дуже багато. Фокус зібрав найсмачніші.

Часниковий соус з вершками та маслом

Цей соус підходить до різних страв з м'яса, риби, овочів та пасти. Він дуже простий у приготуванні та має насичений аромат часнику.

Інгредієнти:

6 зубчиків часнику;

200 мл жирних вершків;

50 г вершкового масла;

сіль та чорний перець до свого смаку.

Очистить часник від лушпиння і дрібно наріжте або пропустіть через прес. У сковороді розтопіть масло і обсмажте часник на середньому вогні близько хвилини, помішуючи, щоб він не підгорів.

Додайте вершки і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Приправте соус сіллю і перцем на свій смак і готуйте на слабкому вогні ще 10 хвилин, поки він не загусне. Соус готовий!

Часниковий соус з майонезом та зеленню

Цей соус добре поєднується з м'ясом, особливо з шашликом чи куркою. Він також може бути використаний як діп для овочів чи хліба. Він має свіжий та ароматний смак.

Інгредієнти:

1-2 зубчики часнику;

кілька гілочок петрушки;

кілька гілочок кінзи;

кілька гілочок червоного базиліку;

300 г майонезу.

Подрібніть часник ножем чи пропустіть через прес. Дрібно порубайте зелень. Змішайте майонез із часником та зеленню. Соус готовий.

Часниковий соус з чилі

Цей соус має гострий та пікантний смак. Він добре підходить до азійських страв з рису, локшини, м'яса чи овочів. Він також може бути використаний як маринад для м'яса чи риби.

Інгредієнти:

2 головки часнику;

200 г свіжих чилі різних сортів;

100 мл рослинної олії;

50 мл оцту;

50 г цукру;

сіль до свого смаку.

Очистіть часник від лушпиння і дрібно наріжте або пропустіть через прес. Також дрібно порубайте приблизно 200 г свіжих чилі, можна різних сортів, більш гострих. У каструлі з товстим дном розігрійте олію і обсмажте часник і чилі на сильному вогні близько 5 хвилин, помішуючи, щоб вони не пригоріли. Додайте оцет, цукор та сіль і доведіть до кипіння. Знизьте вогонь і варіть соус ще 10-15 хвилин, поки він не стане густим.

Такі соуси підійдуть і до страв із молодої картоплі. Її просто приготувати та вона ніжніша, ніж звичайна.