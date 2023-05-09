Ідея для пікніка: рецепт найсмачніших печериць зі сметаною на мангалі

Перед тим, як нанизувати печериці на шампури або викладати їх на решітку, потрібно дати їм постояти при кімнатній температурі 15-20 хвилин.

Весна — пора пікніків, а що може бути смачнішим на природі, ніж їжа, приготована на вогні. Пропонуємо взяти на озброєння рецепт дивовижних печериць зі сметаною, приготовлених на мангалі, рецепт яких з'явився у блозі "Рецепти на кожен день". Смак грибів виходить більш насиченим, а самі печериці – соковитішими, що гідно оцінять ті, хто скуштує їх.

Печериці зі сметаною на мангалі

Інгредієнти:

масло вершкове – 100 г;

печериці – 1 кг;

часник – 5 зубчиків;

сметана – 100 г;

паприка, коріандр, сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані. Часник пропустити через прес. Масло з'єднати з часником, сметаною, спеціями та сіллю, добре все перемішати. Соус, що вийшов, додати до грибів, акуратно перемішати, щоб вони рівномірно покрилися, поставити в холодильник на пару годин.

За 15-20 хвилин до відправки на мангал гриби дістати з холодильника і дати постояти при кімнатній температурі.

Насадити гриби на шампури або викласти на решітку. Перевертаючи, обсмажувати до рум'яності з усіх боків 15-20 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані помідори до шашлику, не витративши багато часу.