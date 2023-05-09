Ідея для пікніка: рецепт найсмачніших печериць зі сметаною на мангалі
Перед тим, як нанизувати печериці на шампури або викладати їх на решітку, потрібно дати їм постояти при кімнатній температурі 15-20 хвилин.
Весна — пора пікніків, а що може бути смачнішим на природі, ніж їжа, приготована на вогні. Пропонуємо взяти на озброєння рецепт дивовижних печериць зі сметаною, приготовлених на мангалі, рецепт яких з'явився у блозі "Рецепти на кожен день". Смак грибів виходить більш насиченим, а самі печериці – соковитішими, що гідно оцінять ті, хто скуштує їх.
Печериці зі сметаною на мангалі
Інгредієнти:
- масло вершкове – 100 г;
- печериці – 1 кг;
- часник – 5 зубчиків;
- сметана – 100 г;
- паприка, коріандр, сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
Вершкове масло розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані. Часник пропустити через прес. Масло з'єднати з часником, сметаною, спеціями та сіллю, добре все перемішати. Соус, що вийшов, додати до грибів, акуратно перемішати, щоб вони рівномірно покрилися, поставити в холодильник на пару годин.
За 15-20 хвилин до відправки на мангал гриби дістати з холодильника і дати постояти при кімнатній температурі.
Насадити гриби на шампури або викласти на решітку. Перевертаючи, обсмажувати до рум'яності з усіх боків 15-20 хвилин.
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