Страва для мангалу. Рецепт смачного шашлику із сьомги

Навіть якщо ви любите м'ясо, завжди приємно внести різноманітність.

Шашлик із сьомги може стати чудовою альтернативою звичайному м'ясному. По-перше, він легший, ніж той, що готується зі свинини чи баранини. По-друге, шашлик з риби значно корисніший. І, нарешті, він виходить дуже ніжним та смачним. Головне, пам'ятайте, маринад для такого шашлику має бути делікатним, щоб не перебити смак риби. Фокус розкаже, як його приготувати.

Шашлик із сьомги

Інгредієнти:

філе сьомги — 500 г;

червоний солодкий перець – 1/2 прим.;

солодкий зелений перець – 1/2 шт.;

жовтий солодкий перець – 1/2 прим.;

помаранчевий солодкий перець – 1/2 шт.;

велика червона цибулина – 1/2 шт.;

лимон – 1 шт.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець — до свого смаку.

Підготуйте інгредієнти для шашлику із сьомги. Рибне філе вимийте і добре обсушіть паперовими рушниками. Наріжте великими кубиками та складіть у велику миску.

Стручки солодкого перцю вимийте та обсушіть. Видаліть насіння та перегородки. М'якуш наріжте великими квадратами, так щоб вони підходили за розміром до шматочків риби.

Очистить половинку червоної цибулини. Розберіть на лусочки. Кожну наріжте квадратами або просто великими скибочками. Орієнтуйтесь на кубики рибного філе.

Філе сьомги посоліть і поперчіть до смаку. Лимон вимийте і розріжте навпіл. З половинки вичавіть сік і змішайте його з парою столової ложки води. Полийте рибу та залиште на 20 хвилин при кімнатній температурі.

Філе сьомги злегка обсушіть паперовими рушниками. Потім нанижіть на шампури, перемежаючи солодким перцем і червоною цибулею. Змастіть за допомогою пензлика оливковою олією.

Шампури з сьомгою та овочами помістіть на мангал. Смажте шашлик над гарячим вугіллям до готовності спочатку з одного, потім з іншого боку.

На стіл подайте зі скибочками лимона.

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