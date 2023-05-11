Смачно та просто. Рецепт салату з огірками, картоплею та тріскою
Салат із рибою – це завжди смачно.
Салат з огірками, картоплею та тріскою — це смачна і ситна страва, яка підійде для обіду або вечері. Цей салат відрізняється від звичних нам салатів з майонезом тим, що до нього додається білий хрін, який надає йому гостроти та аромату. Можна натерти трохи свіжого хрону, а можна взяти готову приправу з баночки.
Тріска — це корисна риба, багата на білок і жирні кислоти Омега-3. Огірки та зелень освіжають смак салату та роблять його легшим. Тріску для салату ви можете відварити, або запекти у фользі. У будь-якому випадку вийде смачно. Фокус розповість, як приготувати салат.
Салат з огірками, картоплею та тріскою
Інгредієнти:
- 300 г філе вареної тріски;
- 150 г вареної картоплі;
- 3 огірки;
- 3 стебла зеленої цибулі;
- петрушка;
- 70-100 г натертого на дрібній тертці хрону або готової приправи;
- 1,5 ч. л. лимонного соку або трохи яблучного оцту, за бажанням;
- майонез, краще домашній;
- свіжомелений чорний перець;
- сіль.
Тріску та картоплю наріжте однаковими за розміром невеликими шматочками.
Огірки наріжте тонкою соломкою.
Цибулю та петрушку дрібно наріжте.
Змішайте підготовлені інгредієнти з хроном. Посоліть і поперчіть. Додати сік лимона або оцет, за бажанням.
Заправте майонезом. І подавайте салат. До речі, можна приготувати майонез самостійно.
Домашній майонез
Інгредієнти:
- 2 сирі яйця;
- ½ чайної ложки солі;
- ½ чайної ложки цукру;
- 2 чайні ложки гірчиці;
- 250 мл рослинної олії;
- 1 столова ложка лимонного соку.
Розбийте цілі яйця у високу ємність. Робіть це акуратно, щоб жовтки не розтеклися.
Додайте сіль, цукор та гірчицю.
Опустіть блендер на дно та збийте суміш до однорідної консистенції.
Потім, рухаючи блендером вгору-вниз і продовжуючи збивати масу, тонким струмком вливайте олію.
Коли соус загусне, додайте лимонний сік і збийте блендером майонез ще раз.
Готово! Тепер у вас є домашній майонез, який можна використовувати для різних страв або зберігати в холодильнику герметично закритої ємності не більше 4–5 днів.
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