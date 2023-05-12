Як Меган Маркл проведе День матері зі своїми дітьми

Це свято в США відзначають цієї неділі, 14 травня, і герцогиня Сассекська проведе його з Арчі та Лілібет.

День матері відзначається у багатьох країнах, але якщо у Великій Британії він святкувався на початку року, то в США його відзначатимуть 13 травня. І шанувальники родини принца Гаррі очікують, що він поділиться новими фото Арчі та Лілібет. Про це пише Hello Magazine.

Швидше за все, сім'я принца Гаррі святкуватиме День матері без гостей і усамітниться у своєму будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія. Це особлива пора року для Меган: день народження Арчі був 6 травня, а через місяць вони відзначать день народження Лілібет 4 червня.

У свій перший День матері Меган і Гаррі поділилися чудовою фотографією малюка Арчі в Instagram, давши шанувальникам можливість побачити його, коли вони позували на тлі незабудок улюблених квітів принцеси Діани.

Меган Маркл та принц Гаррі зі своїми дітьми Фото: Archewell Foundation

У підписі згадувалася Діана: "Віддаючи шану всім матерям сьогодні — минулим, сьогоденням, майбутнім матерям і втраченим, але які назавжди залишилися в нашій пам'яті. Ми вшановуємо і вшановуємо кожного з вас".

У минулому пара зробила публічну пожертву місцевої благодійної організації Harvest Home LA Вони також пожертвували "підгузки, засоби для чищення та інші предмети першої необхідності" некомерційної організації, яка допомагає вагітним жінкам та їхнім дітям.

Тим часом у суботу принц Гаррі пропустив початок дня народження свого сина Арчі, оскільки він вилетів до Великобританії, щоб бути присутнім на коронації свого батька короля Чарльза, яка відбулася того ж дня, що й день народження Арчі, 6 травня. Герцог Сассекський вирушив додому до своєї сім'ї до Каліфорнії відразу після церемонії та навіть не поспілкувався зі своєю родиною.

Близький друг та фотограф Місан Гарріман взяв участь у святкуванні, привітавши Арчі з днем народження. Він опублікував зворушливу фотографію Арчі, що простягає руку до фото принцеси Діана, і написав кілька теплих слів. Він сказав: "Бажаю тобі найщасливішого дня народження, Арчі".

Фото Арчі з його бабусею Фото: Instagram misanharriman

Втім, шанувальники були розчаровані, адже фото було старим. Меган Маркл і принц Гаррі вкрай рідко публікують нові фотографії.

Нагадаємо, на коронації короля Чарльза принц Гаррі з'явився у непатріотичному костюмі від Діор. Модні експерти вважали, що він та його дружина можуть розпочати співпрацю з цим модним будинком. Поки Гаррі був членом королівської сім'ї, він не міг укладати подібні контракти, але тепер його нічого не зупинить. А Dior явно схопиться за таку нагоду.