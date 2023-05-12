Пиріг із заварним кремом "Чарівна скоринка": він сам формує свій корж

Приготувавши цей пиріг особливим способом, його скоринка сформується самостійно. Борошно осідає на дно та створює власний корж.

Цей не дуже солодкий, але дуже ніжний та смачний пиріг, рецепт якого вам пропонує Фокус, за своєю текстурою нагадує флан без карамелі. Якщо ви хочете солодший десерт, ми радимо замінити молоко на вершки, а маргарин на масло. Також можна посипати пиріг корицею. Це дуже простий рецепт, який не вимагає багато часу та зусиль.

Пиріг із заварним кремом, який сам формує корж

Інгредієнти:

60 г маргарину;

4 яйця;

150 г цукру;

дрібка солі;

500 мл молока;

2 чайні ложки ванільного екстракту;

60 г борошна.

Покладіть усі інгредієнти у блендер. Змішайте протягом 30 секунд. Змастіть маслом форму для пирога діаметром 23 см. Вилийте тісто у форму для пирога. Посипте мускатним горіхом.

Випікайте за 180 градусів 45 хвилин. За цей час борошно осяде на дно та утворить власний корж. Дайте пирогу охолонути та насолоджуйтесь!

А якщо вам хочеться ще солодший десерт, то ось вам рецепт торта "Наполеон" без випічки.