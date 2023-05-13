Оригінальна страва. Рецепт лазаньї з баклажанів із сиром

Ця страва одночасно нагадує і лазанью і грецьку мусаку, але в ній немає м'яса, так що страва виходить легшою.

Лазанья з баклажанів з сиром — це смачна і корисна страва, яку можна приготувати вдома без особливих зусиль. Це відмінний варіант для тих, хто любить овочі та не їсть м'яса. Лазанья виходить ніжною, соковитою та ароматною. Вона нагадує грецьку мусаку та оригінальну італійську лазанью. І це чудовий спосіб урізноманітнити своє весняне меню. Фокус розкаже, як її приготувати.

Лазанья з баклажанів з сиром

Інгредієнти:

три баклажани;

три помідори;

300 г зерненого сиру;

1 ч. л. солодкої паприки;

5 ст. л. оливкової олії;

50 г руколи;

сіль;

свіжомелений чорний перець.

Розігрійте духовку до 200 градусів і застелите лист папером для випічки.

Наріжте баклажани вздовж пластинками товщиною 1 см, посоліть і змастіть оливковою олією з двох сторін. Викладіть на лист і запікайте до золотистого кольору, близько 20 хвилин. Також їх можна приготувати на гриль-сковороді, змащуючи оливковою олією.

З'єднайте зернений сир із паприкою, сіллю та перцем. Перемішайте.

Наріжте помідори тонкими кружальцями.

Змастіть прямокутну форму для запікання оливковою олією та викладіть в один шар скибочки баклажана. Розподіліть половину сиру, накрийте кружальцями помідорів. Повторіть шари знову, закінчивши баклажанами. Збризніть оливковою олією.

Запікайте лазанью в духовці протягом 30 хвилин.

Вийміть форму, наріжте лазанью на порції, прикрасьте руколою і подавайте гарячою.

Також ви можете приготувати смачні сирні батончики зі шпинатом. Це відмінна страва для перекушування.