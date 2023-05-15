Корисна вечеря для тих, хто худне. Рецепт кабачкових рулетиків з куркою (відео)

У курячий фарш краще додати цибулю, часник, зелень та спеції, щоб смак був більш насиченим. Харчова цінність страви – 140 калорій.

Для тих, хто сидить на дієті, але хоче урізноманітнити нудне, хоч і корисне, меню чимось смачним та незвичайним, пропонуємо приготувати неймовірно апетитні кабачкові рулетики, фаршировані курячим фаршем, за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Їх зробити досить просто, тому впорається навіть новачок у кулінарії.

Кабачкові рулетики для тих, хто худне

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт;

курячий фарш – 500 г. Для більш цікавого смаку до нього можна додати подрібнені половину цибулі, зубчик часнику, 1/3 болгарського червоного перцю, і зелень;

нежирна сметана чи йогурт – 1 ст. л;

томатна паста – 1 ч. л;

сіль, перець, приправи до смаку,

сир (наприклад, моцарелла).

Спосіб приготування:

Кабачки порізати за допомогою овочечистки на тонкі слайси. Викласти на край фарш і загорнути у рулет. Рулети викласти на лист (форму), зверху змастити сумішшю сметани і томатної пасти, посипати сиром і відправити в попередньо розігріту до 190-200 градусів духовку на 20-30 хвилин, поки на кабачках не утвориться рум'яна скоринка.

Раніше Фокус писав, як приготувати кабачки з помідорами, тушкованими у вершках. Така страва теж не позначиться на фігурі та порадує своїм смаком.