Дивовижний смак. Рецепт салату "Загадка"

Це салат з куркою та смаженою цибулею, і такого ви точно раніше не куштували.

Салат "Загадка" — це ситний салат з куркою, яйцями, кукурудзою та смаженою цибулею. Його особливість — тонкі смужки з млинців, які надають страві незвичайного вигляду і текстури. Салат заправляється майонезом та прикрашається свіжим кропом. Тож він цілком може стати повноцінною стравою на вечерю. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат "Загадка"

Інгредієнти:

куряча грудка — 350 г;

три яйця;

одна цибулина;

кукурудза консервована — 200 г;

один зубчик часнику;

кріп, олія, майонез, сіль і перець до свого смаку.

Зваріть курячі грудки в підсоленій воді до готовності, приблизно 15-20 хвилин. Остудіть і наріжте дрібними кубиками. Також грудку можна запекти в духовці або на сковороді.

Збийте яйця в мисці виделкою. На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії смажте тонкі млинці по пів хвилини з кожного боку. Зверніть їх у трубочку і наріжте тонкою соломкою.

Очистить і наріжте цибулю дрібними кубиками. Обсмажте його на сковороді до золотистого кольору.

Відцідіть кукурудзу від рідини та перекладіть у велику миску. Додайте до неї куряче м'ясо, яєчні смужки, смажену цибулю, подрібнений часник та кріп. Посоліть і поперчіть до смаку і добре перемішайте.

Заправте салат майонезом і дайте йому постояти в холодильнику 10-15 хвилин, щоб всі інгредієнти просочилися соусом.

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