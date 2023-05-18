Бананові оладки з ваніллю та корицею — ідеальний сніданок

Здавалося б, що можна придумати в такій страві як оладки? Однак наш рецепт вас приємно здивує.

Перестиглі банани — дешеві та соковиті. Чомусь багато хто вважає, що вони не годяться для їжі, проте є й любителі саме перезрілих бананів.

У рецепті від Фокусу саме перестиглі банани відіграють важливу роль. Млинці з особливим банановим топом вам обов'язково сподобаються. А ще тут є кориця, ваніль і кисле молоко, що зробить ваш сніданок із бананових оладків просто чудовим. До речі, ви можете заздалегідь заморозити банани, щоби взимку насолоджуватися вранці тропічним сніданком.

Бананові оладки

Інгредієнти:

250 г борошна;

2 столові ложки цукру;

2 чайні ложки розпушувача;

1/4 чайної ложки соди;

1/4 чайної ложки кориці;

1/4 чайної ложки солі;

трохи розім'ятих стиглих бананів (3 маленькі або 2 великі банани);

2 великі яйця;

1 склянка кислого молока;

2 столові ложки олії;

1 чайна ложка ванільного екстракту.

У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду, корицю та сіль. В іншій мисці збийте банани, яйця, кисле молоко, масло та ванільний екстракт.

Додайте суміш із бананів до суміші з борошна й акуратно перемішайте до однорідності. Не перемішуйте занадто довго або інтенсивно, щоб не отримати жорсткі оладки.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та змастіть її невеликою кількістю олії або спрею для випікання. Викладіть по одній ложці тіста на сковороду й розподіліть його у вигляді кола діаметром близько 10 см.

Смажте оладки до золотаво-коричневого кольору з обох боків, по 2-3 хвилини з кожного боку. Подавайте оладки гарячими зі свіжими фруктами, улюбленим сиропом чи улюбленими начинками.

Смачного!

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