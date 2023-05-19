Смак Італії. Рецепт салату "Парміджано" з баклажанами

Це гарний та дуже смачний салат, який підійде для пікніка.

Салат "Парміджано" — це гарний і яскравий салат італійської кухні, який поєднує в собі смажені в хлібній паніровці баклажани, свіжі помідори та моцарелу. Овочі для нього можна приготувати на грилі, а можна й удома на сковороді. Цей салат точно вам сподобається, адже в ньому вдало поєднуються смаки та текстури. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат "Парміджано"

Інгредієнти:

1 великий баклажан;

100 г моцарели;

50 г пармезану;

3 помідори;

100 г салату айсберг;

2 ст. л. хлібних сухарів;

2 ст. л. борошна;

1 яйце;

рослинна олія для смаження;

сіль, перець, трави на смак.

Для заправки:

2 ст. л. томатного соусу;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. оцту;

1 зубчик часнику;

сіль, перець, трави на смак.

Баклажан наріжте кружальцями завтовшки близько 0,5 см, посоліть і залиште на кілька хвилин.

Моцарелу наріжте тонкими скибочками або розірвіть на шматочки. Пармезан натріть на тертці. Помідори наріжте кружальцями або часточками. Салат айсберг порвіть.

Яйце збити в мисці виделкою. В іншій мисці змішати хлібні сухарі, борошно та трави до смаку.

Баклажани обсушіть паперовими рушниками, вмочіть у яйце, потім у сухарну суміш і обсмажте на сковороді в олії до золотистої скоринки з обох боків. Викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.

Для заправки в невеликій каструльці змішайте томатний соус, оливкову олію, оцет, часник, сіль, перець та трави. Доведіть до кипіння і готуйте на повільному вогні близько 5 хвилин|мінути|, помішуючи.

На великій страві викладіть шар салату айсберг, зверху розподіліть баклажани, помідори та моцарелу. Посипте пармезаном і полийте заправкою. Салат "Парміджано" готовий!

До такого салату ви можете подати запечену картоплю за французьким рецептом.