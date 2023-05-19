Смак Італії. Рецепт салату "Парміджано" з баклажанами
Це гарний та дуже смачний салат, який підійде для пікніка.
Салат "Парміджано" — це гарний і яскравий салат італійської кухні, який поєднує в собі смажені в хлібній паніровці баклажани, свіжі помідори та моцарелу. Овочі для нього можна приготувати на грилі, а можна й удома на сковороді. Цей салат точно вам сподобається, адже в ньому вдало поєднуються смаки та текстури. Фокус розкаже, як його приготувати.
Салат "Парміджано"
Інгредієнти:
- 1 великий баклажан;
- 100 г моцарели;
- 50 г пармезану;
- 3 помідори;
- 100 г салату айсберг;
- 2 ст. л. хлібних сухарів;
- 2 ст. л. борошна;
- 1 яйце;
- рослинна олія для смаження;
- сіль, перець, трави на смак.
Для заправки:
- 2 ст. л. томатного соусу;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 ч. л. оцту;
- 1 зубчик часнику;
- сіль, перець, трави на смак.
Баклажан наріжте кружальцями завтовшки близько 0,5 см, посоліть і залиште на кілька хвилин.
Моцарелу наріжте тонкими скибочками або розірвіть на шматочки. Пармезан натріть на тертці. Помідори наріжте кружальцями або часточками. Салат айсберг порвіть.
Яйце збити в мисці виделкою. В іншій мисці змішати хлібні сухарі, борошно та трави до смаку.
Баклажани обсушіть паперовими рушниками, вмочіть у яйце, потім у сухарну суміш і обсмажте на сковороді в олії до золотистої скоринки з обох боків. Викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
Для заправки в невеликій каструльці змішайте томатний соус, оливкову олію, оцет, часник, сіль, перець та трави. Доведіть до кипіння і готуйте на повільному вогні близько 5 хвилин|мінути|, помішуючи.
На великій страві викладіть шар салату айсберг, зверху розподіліть баклажани, помідори та моцарелу. Посипте пармезаном і полийте заправкою. Салат "Парміджано" готовий!
До такого салату ви можете подати запечену картоплю за французьким рецептом.