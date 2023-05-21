Смажені цукіні із соусом зі сметани та часнику — смачно й економно

Кабачки — найпростіший овоч, який можна виростити на городі. Він росте зовсім без догляду й вигідний тим, що коштує копійки, а страви з нього виходять чудові.

Фокус пропонує вам простий і смачний рецепт, який чудово підійде для використання величезного врожаю цукіні в літній сезон. Ви можете подавати ці оладки як закуску або гарнір до м'яса, салату або навіть із яєчнею. Для приготування оладків вам знадобляться кабачки, яйце, борошно, зелена цибуля, трави та лимон. Для соусу використовуємо сметану, часник, лимонний сік і цедру.

Смажені цукіні із соусом зі сметани та часнику

Інгредієнти

450 г цукіні (близько 3 середніх), крупно натертих;

1 чайна ложка солі.

Для соусу:

120 мл сметани (можна замінити грецьким йогуртом);

1 зубчик часнику, дрібно нарізаний, близько 1 чайної ложки;

1/2 чайної ложки лимонної цедри;

1 чайна ложка лимонного соку;

Дрібка солі.

Для оладків:

1 велике яйце;

60 г пшеничного борошна;

3 зелені цибулини, дрібно нарізані;

1 чайна ложка свіжого чебрецю, дрібно нарізаного;

1 чайна ложка свіжого базиліку, дрібно нарізаного;

1/2 чайної ложки лимонної цедри;

1 чайна ложка солі (більше до смаку);

1/4 чайної ложки чорного перцю;

120 мл оливкової олії.

Посоліть натертий цукіні й дайте йому стекти в друшляку над мискою протягом 10 хвилин. Потім вичавіть надлишкову рідину руками або рушником. Приготуйте соус: у невеликій мисці змішайте сметану, часник, лимонну цедру, лимонний сік і дрібку солі. Перемішайте та поставте в холодильник до подачі. Приготуйте оладки: у великій мисці збийте яйце. Додайте борошно, зелену цибулю, чебрець, базилік, лимонну цедру, сіль і перець. Перемішайте до однорідності. Додайте віджаті цукіні й добре перемішайте.

Обсмажуйте оладки у великій сковороді, розігрійте олію на середньому вогні. Викладайте по одній столовій ложці тіста на сковороду й розрівнюйте його у формі кола діаметром близько 5 см. Обсмажуйте по 3-4 оладки за раз протягом 3-4 хвилин до золотистого кольору з одного боку, потім переверніть і обсмажуйте ще 2-3 хвилини з іншого боку.

Перекладіть готові оладки на паперові рушники та злийте зайву олію. Подавайте гарячими чи теплими зі сметанним соусом, чи просто зі сметаною або йогуртом.

Смачного!

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