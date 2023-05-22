Найкращі крильця баффало: дуже простий рецепт, а якість, як в американському ресторані

Крильця баффало — це популярна закуска в американських барах і пабах, але приготувати їх з таким самим смаком можна самостійно.

Крильця баффало за рецептом Фокусу подаються із селерою та сирним соусом для пом'якшення гостроти. Секрет хороших крилець — це хрумка скоринка, соковите м'ясо та ароматний соус. Для цього потрібно дотримуватися кількох правил:

Використовуйте свіжі крильця, а не заморожені. У заморожених багато води, яка заважає смаженню та робить їх надто м'якими. Підсушіть крильця паперовими рушниками та залиште в холодильнику на ніч без кришки. Це допоможе видалити зайву вологу з поверхні шкіри та зробити її хрусткішою при смаженні. Смажте крила у великій кількості гарячої рослинної олії (близько 180 градусів) до золотисто-коричневого кольору та хрусткої скоринки. Це займе близько 10-15 хвилин, залежно від розміру крилець. Не перевантажуйте сковороду або фритюрницю, щоб масло не остигало, і крильця не вбирали його.

Курячі крильця баффало

Інгредієнти:

1 кг свіжих курячих крилець;

рослинна олія для смаження;

115 г вершкового масла;

120 мл гострого соусу;

2 столові ложки оцту;

1 зубчик часнику, розчавлений;

сіль та чорний перець на смак;

селера для подачі;

сирний соус для подачі.

Розігрійте велику кількість рослинної олії у сковороді або фритюрниці до 180 градусів. Опустіть крильця в олію порціями та смажте до золотаво-коричневого кольору та хрусткої скоринки, близько 10-15 хвилин. Перевертайте іноді крильця для рівномірного смаження. Виймайте готові крильця з олії та кладіть на паперові рушники, щоб скло зайву олію.

Готуйте соус: у невеликій каструлі на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте гострий соус, оцет, часник, сіль та перець на смак. Доведіть до кипіння, потім знизьте вогонь і тримайте гарячий соус. Перекладіть смажені крила у велику миску. Полийте соусом і перемішайте, щоб покрити рівномірно всі крила. Викладіть вмочені в соусі крила на тацю. Подавайте гарячими або теплими з селерою та сирним соусом.

Смачного!

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