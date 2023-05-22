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Лосось у медово-часниковому соусі: найпопулярніший рецепт

Фото: Соцмережi | Філе лосося з медово-часниковим соусом підкорить своєю простотою та смаком

Філе лосося — це не дешеве задоволення і головне приготувати його правильно та смачно, щоб не розчаруватися.

Цей рецепт вважається одним із найпопулярніших в інтернеті і якщо ви з ним не знайомі, то Фокус виправить це. Філе лосося дуже популярне у світі, адже воно багате на вітаміни і його просто готувати. Але у нас філе лосося коштує не дешево, тож до його приготування потрібно поставитися з усією серйозністю.

Якщо ви новачок у морепродуктах, не хвилюйтесь: обсмажування риби може здатися складним, але з нашим рецептом у вас все вийде.

Лосось у медово-часниковому соусі

Інгредієнти:

  • 80 мл меду;
  • 60 мл соєвого соусу;
  • 30 мл лимонного соку;
  • 1 чайна ложка червоного перцю пластівцями;
  • 45 мл оливкової олії extra virgin;
  • 4 філе лосося по 170 г кожне, промокнуте паперовим рушником;
  • сіль;
  • свіжомелений чорний перець;
  • 3 зубчики часнику, подрібнені;
  • 1 лимон, нарізаний кружальцями.

У середній мисці змішайте мед, соєвий соус, лимонний сік та червоний перець пластівцями. Збийте до однорідності. У великій сковороді на середньо-високому вогні розігрійте дві столові ложки олії. Коли олія гаряча, але не димиться, додайте лосось шкірою вгору і посоліть і поперчіть. Готуйте лосось до глибокого золотистого кольору, близько 6 хвилин, потім переверніть і додайте столову ложку олії.

Додати часник на сковороду і готувати до аромату, 1 хвилину. Додайте суміш з меду та нарізані лимони та готуйте доти, доки соус не зменшиться приблизно на 1/3. Подавайте лосось із соусом та нарізаними лимонами.

Смачного!

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