Вишуканий та ефектний десерт. Рецепт французького торта "Фрезьє"

Зараз, коли сезон полуниці, цим потрібно скористатися та приготувати цей смачний торт.

Цей торт складається з бісквітних коржів, просочених цукровим сиропом, заварного крему та свіжої полуниці. Його вигадали і почали готувати у Франції. Однак тепер він популярний у всьому світі. Цей торт дуже ефектно виглядає і просто тане у роті. Його просто готувати, і він прикрасить ваш святковий стіл. Фокус розкаже, як його приготувати.

Торт "Фрезьє"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

3 яйця;

100 г цукру;

10 г ванільного цукру;

50 г борошна;

25 г картопляного крохмалю;

1 ч. ложка розпушувача для тіста.

Для крему:

900 мл молока;

3 яйця;

200 г олії вершкового;

300 г цукру;

10 г ванільного цукру;

25 г борошна;

25 г крохмалю картопляного;

2 ст. л. порошкового желатину.

Для просочення:

75 мл води;

50 г цукру.

Для начинки та прикраси:

близько 600-800 г полуниці.

Готуємо бісквіт. Відокремлюємо білки від жовтків. Збиваємо білки до пишної білої маси, поступово додаючи половину цукру. В іншому посуді збиваємо жовтки з рештою цукру і ванільним цукром до освітлення та збільшення обсягу.

Перемішуємо білки та жовтки легкими рухами знизу нагору. З'єднуємо борошно, крохмаль та розпушувач, просіюємо через дрібне сито. Поступово додаємо суху суміш до яєчної маси, акуратно перемішуючи знизу вгору. Викладаємо половину тіста в роз'ємну форму діаметром 22-24 см, застелену папером для випікання. Випікаємо бісквіт у розігрітій до 180 градусів духовці близько 10-15 хвилин. Після цього випікаємо другий корж і остуджуємо.

Після цього готуємо крем. У каструлю наливаємо молоко, додаємо половину порції цукру та ванільний цукор. Доводимо до кипіння на середньому вогні, помішуючи. В окремому посуді з'єднуємо яйця, крохмаль, борошно та решту цукру. Розмішуємо віночком до однорідності. Тонкою цівкою вливаємо яєчну суміш у гаряче молоко, постійно помішуючи.

Переливаємо отриману суміш назад у каструлю і ставимо на слабкий вогонь. Постійно розмішуємо крем доти, доки він не закипить і не загусне. Знімаємо крем з вогню і додаємо до нього 50 г м'якого вершкового масла. Перемішуємо до повного розчинення олії. Остуджуємо крем до кімнатної температури, періодично помішуючи.

Розчиніть желатин у гарячій воді та остудіть до кімнатної температури.

Приготуйте сироп для просочення бісквіта. У невеликій каструльці з'єднайте воду та цукор. Доведіть до кипіння, щоб цукор розчинився та остудіть.

Тепер збираємо наш "Фрезьє". Один бісквітний корж розрізаємо на два тонкі коржі. Другий корж залишаємо цілісним. Просочуємо всі коржі приготованим сиропом.

Збиваємо охолоджений заварний крем міксером до пишності. Поступово додаємо желатин, продовжуючи збивати ще хвилину. Додаємо 150 г м'якого вершкового масла, що залишилися, і ще раз добре збиваємо до однорідності.

Викладаємо найтовстіший корж першим, просочуємо його сиропом ще раз. Наносимо рівномірний шар крему. Розподіляємо по поверхні полуницю, нарізану навпіл або на чверті. Накриваємо полуницю розрізаним коржем і трохи притискаємо його руками. Знову просочуємо сиропом.

Наносимо на верхній корж ще один шар крему, прикрашаємо полуницею, заповнюємо порожнечі кремом і накриваємо останнім коржем. Намазуємо кремом зверху та з боків, прикрашаємо цілими ягодами полуниці. Ставимо торт у холодильник на кілька годин або на ніч, щоб він просочився та застиг. Перед подачею його можна прикрасити стружкою із білого шоколаду.

Також ви можете приготувати з полуниці найсмачніший смузі.