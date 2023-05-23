Несподіваний смак. Рецепт французького салату з яловичиною

Цей салат можна приготувати на свято, або просто додати до своєї вечері.

У цьому салаті чудово поєднуються м'ясо, смачні яблука та заправка з майонезу з чорним перцем. Його просто приготувати і він точно вам сподобається. Як його приготувати, розповість Фокус.

Французький салат із яловичиною

Інгредієнти:

300 г відвареної яловичини;

2 середні яблука;

3 варені курячі яйця;

200 г твердого сиру;

150 г моркви;

1 велика цибулина;

100 мл майонезу;

мелений чорний перець, сіль|соль|.

Відваріть, або запікайте яловичину. Бульйон, до речі, можна заморозити, він потім стане вам у пригоді для приготування соусів.

М'ясо остудіть і наріжте соломкою. Цибулю наріжте і замаринуйте хвилин на десять у воді з оцтом. Після відтисніть його. Маринад прибере різкий присмак та запах.

Зваріть яйця круто. Моркву помийте та натріть на великій тертці. Яблука можете натерти, а можете порізати соломкою. Вибирайте кислуваті яблука із щільною м'якоттю.

Сир натріть на великій тертці. Після викладіть шарами цибулю, яблука, яловичину, моркву та яйця. Після кожного шару не забувайте додавати сіль, мелений перець та майонез.

Зверху присипте салат сиром і приберіть на 1:00 в холодильник.

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