Райська насолода: батончики "Баунті" всього з трьох інгредієнтів (відео)

Приготування десерту триватиме менше 30 хвилин.

Кокосові батончики "Баунті" люблять дуже багато ласунів. Їх легко можна приготувати і в домашніх умовах. Як це зробити, розповіла та показала відома кулінарна блогерка Валерія Велігура. Це вимагатиме мінімум інгредієнтів та часу, а результат перевершить усі очікування.

Батончики "Баунті"

Інгредієнти на 9 шт:

кокосова стружка – 200 г;

згущене молоко – 150 г;

шоколад – 200 г.

Спосіб приготування:

Кокосову стружку і згущене молоко добре перемішати до отримання однорідної маси. Сформувати батончики і викласти на рівну поверхню, застелену пергаментом. Краще брати пергамент із силіконом, так вироби не прилипатимуть, що важливо для того, щоб вони в процесі приготування не втратили форму.

Батончики разом із формою відправити у морозилку приблизно на 20 хвилин, щоб вони схопилися.

Шоколад розтопити на водяній бані чи мікрохвильовій печі. Витягти батончики з холодильника, занурити їх у шоколад, повернути назад на пергамент і відправити в холодильник до повного застигання шоколаду. Простий та смачний десерт готовий.

Раніше Фокус писав, як приготувати сметанник "Баунті" з дуже незвичайним та ніжним смаком.