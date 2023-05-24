Райська насолода: батончики "Баунті" всього з трьох інгредієнтів (відео)
Приготування десерту триватиме менше 30 хвилин.
Кокосові батончики "Баунті" люблять дуже багато ласунів. Їх легко можна приготувати і в домашніх умовах. Як це зробити, розповіла та показала відома кулінарна блогерка Валерія Велігура. Це вимагатиме мінімум інгредієнтів та часу, а результат перевершить усі очікування.
Батончики "Баунті"
Інгредієнти на 9 шт:
- кокосова стружка – 200 г;
- згущене молоко – 150 г;
- шоколад – 200 г.
Спосіб приготування:
Кокосову стружку і згущене молоко добре перемішати до отримання однорідної маси. Сформувати батончики і викласти на рівну поверхню, застелену пергаментом. Краще брати пергамент із силіконом, так вироби не прилипатимуть, що важливо для того, щоб вони в процесі приготування не втратили форму.
Батончики разом із формою відправити у морозилку приблизно на 20 хвилин, щоб вони схопилися.
Шоколад розтопити на водяній бані чи мікрохвильовій печі. Витягти батончики з холодильника, занурити їх у шоколад, повернути назад на пергамент і відправити в холодильник до повного застигання шоколаду. Простий та смачний десерт готовий.
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