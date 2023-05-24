Смак літа. Рецепт кастильського салату з апельсинами та хамоном

Це яскравий салат із незвичайним поєднанням продуктів.

Кастильський салат з апельсинами відмінно підійде для весняно-літнього меню. Він смачний, просто готується та його смак вас вразить. Він поєднує в собі насолоду апельсинів, солонуватий хамон і пікантність маслин. Цей салат підійде для легкого обіду та вечері, а також для святкового столу. Як його приготувати, розповість Фокус.

Кастильський салат із апельсинів з хамоном

Інгредієнти:

1 великий апельсин;

50 г тонко нарізаного хамону;

70 г іспанських оливок;

1/2 червоної солодкої цибулини;

невеликий пучок кресс-салату (або іншого зеленого салату);

1 ст. оливкової олії;

сіль та свіжомелений чорний перець до свого смаку;

щіпка зіри (необов'язково).

Очистить апельсин від шкірки та білої плівки, виріжте з нього часточки без перегородок. Розріжте кожну часточку на три частини та покладіть у велику миску.

Наріжте хамон смужками шириною близько 1 см і додайте до апельсинів.

Роздавіть оливки ножем, вийміть із них кісточки і наріжте часточками. Додати до салату.

Наріжте червону цибулю тонкими кільцями, а потім розріжте на четвертинки. Покладіть салат.

Порвіть руками листя крес-салату і додайте до інших інгредієнтів.

Приправте салат сіллю, перцем, зірою (якщо використовуєте), соком, який виділився з апельсинів, та оливковою олією. Перемішайте все обережно.

Викладіть салат на велику страву або розділіть на порційні тарілки. Смачного!

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