Популярні французькі страви на вашому столі. Рецепт Ліонського салату з беконом

Цей оригінальний салат дуже просто приготувати, але його смак вас приємно здивує.

Ліонський салат, як випливає з його назви, готують у французькому місті Ліон. Він подається теплим та відмінно доповнює страви з м'яса та риби. Або може бути самостійною стравою. Його особливість – у заправці з оливкової олії, винного оцту та гірчиці. Цей салат ідеально підходить для легкого обіду чи вечері, а також пікніку або барбекю. Фокус розкаже, як його приготувати.

Ліонський салат

Інгредієнти:

200 г зеленого салату (наприклад, латук, ромен або фризе);

100 г бекону;

4 яйця;

4 ст. л. оливкової олії;

2 ст. винного оцту (наприклад, бальзамічного чи виноградного);

1 ч. л. гірчиці (наприклад, діжонської чи прованської);

сіль та перець до свого смаку.

Наріжте бекон дрібними шматочками та обсмажте його на сковороді до хрусткої скоринки. Злийте зайвий жир і перекладіть бекон на паперовий рушник, щоб увібрати залишки жиру.

Відваріть яйця круто. Варіть яйця не довше десяти хвилин, інакше жовток набуде сірого відтінку. Потім охолодіть їх під холодною водою та очистить від шкаралупи. Розріжте яйця навпіл і акуратно вийміть жовтки. Залиште білки для іншої страви або з'їжте окремо.

Порвіть зелений салат на невеликі шматочки і викладіть його на велику страву або тарілку.

Приготуйте заправку: у невеликій мисці змішайте оливкову олію, оцет, гірчицю, сіль та перець. Збийте вилкою до однорідності.

Посипте салат обсмаженим беконом і покладіть зверху яєчні жовтки. Полийте заправкою і подавайте теплою або кімнатною температурою.

Іноді Ліонський салат готують із яйцем пашот. Тут доведеться попрацювати.

Прокип'ятіть воду, додайте трохи оцту столового оцту та ½ столової ложки солі, розмішайте. За допомогою великої ложки зробіть вирву і в цю вирву розбийте одне яйце. Потрібно, щоб вода не сильно кипіла, інакше яйце пашот не вийде так як треба. Заправлений салат викладіть у тарілку, а зверху покладіть яйце пашот.

А на десерт, щоб підтримати французький настрій, ви можете приготувати смачний десерт крем-брюле, улюблений десерт Амелі з однойменного фільму.