Курка з каджунською приправою: вибух смаку та простота приготування

Ця курочка на грилі полонить вас своїм запахом та смаком.

Курка на грилі з каджунською приправою за рецептом Фокусу — це страва, яка порадує любителів гострого та ароматного м'яса. Курячі шматочки маринуються в медово-масляній суміші з каджунською приправою, петрушкою та лимонним соком, а потім обсмажуються на грилі до золотистої скоринки. Ця курка виходить соковитою та солодко-гострою. Вона чудово підходить для літнього пікніка або вечері на відкритому повітрі. Курку можна подавати з рисом, салатом чи овочами на грилі.

Курка з каджунською приправою

Інгредієнти:

900 г — 1,3 кг курячих шматочків (зі шкірою або без неї за бажанням);

1/2 склянки вершкового масла|;

1/3 склянки меду;

2 столові ложки дрібно нарізаної свіжої петрушки або кінзи;

1 столова ложка каджунської приправи;

сік половини лимона.

Змішайте розтоплену олію та мед. Додайте петрушку, каджунську приправу та лимонний сік. Збийте до однорідності.

Розігрійте гриль. Покладіть курячі шматочки на блюдо і змастіть верхній бік маринадом. Покладіть змащену стороною донизу на гриль. Тримайте на грилі близько 10 хвилин, доки не з'явиться рум'янець. Змастіть та переверніть на інший бік. Тримайте на грилі ще 10 хвилин, доки інша сторона не зарум'яниться.

Переведіть гриль на низький вогонь або перемістіть курячі шматочки в не нагріту частину гриля і готуйте під закритою кришкою ще близько 15-20 хвилин. Змастіть і переверніть курку ще кілька разів під час приготування. Готуйте доти, доки температура всередині курки не досягне 80 градусів.

Смачного!

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