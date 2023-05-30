Простий літній десерт із фруктами. Як приготувати клафуті

Це французьке блюдо, яке готується неймовірно просто.

Клафуті (Clafoutis) — це французький десерт із фруктів та тіста, який запікається у духовці. Його назва походить від слова clafir, що означає "наповнити". Клафуті можна приготувати з різними фруктами, але зазвичай використовуються черешня, сливи або яблука. Можна використовувати вишні, полуницю, чорницю, словом, будь-які ягоди та фрукти, які вам до вподоби. Фокус розкаже, як його приготувати.

Клафуті

Інгредієнти:

500 г фруктів;

100 г цукру;

4 яйця;

250 мл молока;

100 г борошна;

50 г вершкового масла;

дрібка солі;

ванільний цукор або кориця до смаку.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для запікання олією та посипте цукром.

Очистить фрукти від кісточок та шкірки (якщо потрібно) і наріжте на шматочки. Розподіліть їх за формою рівномірно.

У мисці збийте яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром або корицею. Кориця більше підійде до яблук, але якщо ви любите ці прянощі – додавайте сміливо.

Додайте молоко та борошно і перемішайте до однорідності. Отримане тісто має бути рідким та без грудочок.

Акуратно вилийте тісто поверх фруктів у формі. Поставте форму в духовку і запікайте близько 40 хвилин або до золотистої скоринки.

Після приготування дістаньте клафуті з духовки та дайте трохи охолонути. Подавайте теплим чи холодним, посипавши цукровою пудрою або додавши вершки, чи морозиво.

Також можна приготувати смачний французький десерт крем-брюле. Це улюблена страва Амелі з однойменного культового фільму.