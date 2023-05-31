Свинячі відбивні по-особливому рецепту: найніжніші та найсмачніші

Звичайно, кожен має свій рецепт "найкращих відбивних у світі", але чому б не спробувати наш?

Відбивні зі свинини – одна з найпопулярніших страв завдяки простоті та швидкості приготування. Як тільки їх не готують і що тільки не додають як приправу.

Але якщо ви наважитеся приготувати свинячі відбивні за рецептом Фокусу, то ми обіцяємо, що вони вийдуть у вас найніжнішими з усіх, які ви куштували. Відбивні запікаються у духовці з цибулею, часником та спеціями, що надає їм додаткового смаку. Запечені відбивні свинячі можна подавати з будь-яким гарніром, наприклад, з картопляним пюре, рисом, овочами або салатом. Ця страва підійде як для повсякденного обіду чи вечері, так і для святкового столу.

Свинячі відбивні по-особливому

Інгредієнти:

4 свинячі відбивні (по 150 г кожна);

сіль та перець на смак;

120 г борошна;

2 яйця;

120 г сухарів;

60 мл рослинної олії;

1 цибулина (нарізати кільцями);

4 зубчики часнику (подрібнити);

1 чайна ложка чебрецю;

1 чайна ложка розмарину.

Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів і застелите лист папером для випічки або змастіть олією. Посоліть і поперчіть свинячі відбивні на смак. Обваляйте їх у борошні, потім у збитих яйцях, потім у сухарях, добре притискаючи паніровку до м'яса.

Розігрійте олію на великій сковороді на середньо-високому вогні. Обсмажте відбивні з обох боків до золотистої скоринки, по 3-4 хвилини з кожного боку. Викладіть відбивні на підготовлений лист.

Посипте відбивні нарізаною цибулею, часником, чебрецем і розмарином. Поставте лист у духовку і запікайте близько 15 хвилин або до тих пір, поки відбивні не будуть готові.

Смачного!

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