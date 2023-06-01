Східні ласощі. Як приготувати справжню баклаву

Баклава – це солодка страва з листкового тіста, горіхів та медового сиропу.

Баклава — це страва, яка має давнє походження і поширена в різних країнах Близького Сходу, Кавказу, Балкан та Середземномор'я. Його назва походить від турецького слова "бакла", що означає "пачка" або "зв'язка".

Це з тим, що баклава складається з безлічі верств тонкого тіста, прослоенных горіхами і политих медовим сиропом.

Вважається, що вигадали цю страву в Ассирії ще у VIII столітті до н. е..

Пізніше баклава стала популярною у Візантії та Арабському халіфаті, де її готували за різними рецептами з різними видами горіхів, спецій та сиропів. У XIII столітті баклава потрапила до Туреччини, де стала національним десертом та символом гостинності та щедрості. Після цього десерт стали готувати в Греції, Болгарії, Румунії, Албанії та інші країни Балканського півострова. Кожна країна надала баклаві свого національного колориту, додаючи свої інгредієнти та способи приготування.

Баклаву можна готувати як із готового тіста філо (тонке листове тісто), так і з саморобного листкового тіста. Горіхи можна вибирати на свій смак або використовувати суміш з різних сортів. Медовий сироп можна приготувати самостійно або купити готовий. Фокус розкаже, як її приготувати.

Баклава

Інгредієнти:

500 г тіста філо або саморобного листкового тіста;

200 г вершкового масла;

300 г горіхів (волоських, фісташкових або мигдальних);

100 г цукру;

1 ч. л. кориці;

Для сиропу:

300 мл води;

200 г цукру;

100 г меду;

1 ч. л. лимонного соку.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть лист маслом або викладіть його папером для випікання.

Подрібніть горіхи у блендері або на м'ясорубці. Змішайте їх із цукром та корицею. Розтопіть масло в каструлі або в мікрохвильовій печі. Розгорніть тісто філо (якщо використовуєте) і накрийте його вологою чистою ганчіркою або рушником, щоб воно не висихало.

Викладіть один лист тесту на лист і змастіть його розтопленим маслом пензликом або ложкою. Повторіть те саме ще з п'ятьма листками тіста.

Посипте поверхню тіста половиною горіхової суміші. Знову викладіть шість аркушів тесту по одному, кожен змащуючи олією.

Посипте горіховою сумішшю, що залишилася.

Завершіть останнім шаром із шести листів тіста, кожен також змащуючи олією.

Наріжте баклаву на ромби чи квадрати ножем чи піццерізкою, прорізаючи наскрізь усі шари тіста.

Поставте лист у духовку і випікайте баклаву близько 30-40 хвилин до золотистого кольору.

Поки дбає баклава, приготуйте сироп. Для цього закип'ятіть мед та цукор з водою і варіть на слабкому вогні близько 15 хвилин до загусання. Додати лимонний сік і вимкніть вогонь.

Готову баклаву вийміть з духовки і полийте гарячим сиропом рівномірно по всій поверхні.

Залишіть баклаву остигати при кімнатній температурі кілька годин або на ніч.

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