Ніжний яблучний тарт: зустрічаємо літо смаком яблук

Звичайно, рецептів пирога з яблуками існує безліч, але ми впевнені, що цей рецепт стане для вас особливим.

Сезон яблук стрімко закінчується, то чому б не зустріти літо смаком цих чудових фруктів, яких майже не залишиться до осені?

Яблучний тарт за рецептом Фокусу виходить смачним і швидким у приготуванні. Не потрібно мати жодних особливих навичок для того, щоб порадувати себе цим десертом. Тарт складається з хрусткого листкового тіста, соковитої яблучної начинки та хрусткої скоринки з мигдалю та кориці. Це ідеальний десерт для вечірнього чаювання чи святкового столу.

Ніжний яблучний тарт

Інгредієнти:

1 пачка (450 г) листкового тіста;

4-5 великих яблук;

1/4 чашки (50 г) цукру;

2 столові ложки (30 мл) лимонного соку;

1/4 чашки (25 г) меленого мигдалю;

2 столові ложки (30 г) вершкового масла;

1/4 чайної ложки (1 г) кориці;

1/4 чайної ложки (1 г) солі;

1 яєчний жовток;

2 столові ложки (30 мл) молока.

Розігрійте духовку до 200 градусів і застелить лист папером для випічки. Розкотить листкове тісто на легко посипаній борошном поверхні прямокутник розміром приблизно 30 на 40 сантиметрів. Перенесіть тісто на лист і надріжте його по краях на відстані 2 см від краю. Це допоможе утворити гарну облямівку.

Очистіть яблука від шкірки та серцевини та наріжте їх тонкими часточками. Покладіть яблука у велику миску і посипте цукром та лимонним соком. Перемішайте, щоб яблука покрилися цукром помірно. Викладіть яблучну начинку на тісто, залишаючи вільними краї. Намагайтеся розподілити яблука рівномірно і не робити занадто товстий шар.

У невеликій мисці змішайте мелений мигдаль, вершкове масло, корицю та сіль. Отриману суміш розсипте по яблуках, створюючи хрустку скоринку. У ще одній мисці збийте яєчний жовток з виделкою молоком або віночком. За допомогою пензлика змастіть цією сумішшю краї тіста.

Поставте лист у духовку і випікайте тарт 25-30 хвилин, поки він не стане золотисто-коричневим. Вийміть тарт із духовки й дайте йому трохи охолонути на решітці. Наріжте на порції та подавайте теплим або холодним за бажанням. Смачного!

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