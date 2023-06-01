Ситний та смачний. Рецепт оригінального салату з цвітної капусти

Завдяки інгредієнтам, як виноград, цей салат здивує вас своїм смаком.

Цвітну капусту можна запікати, робити з неї котлети та рагу. А можна зробити із неї дуже смачний салат. Цей салат можна подавати як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби. Його легко та швидко приготувати з простих та доступних продуктів.

Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат із цвітної капусти

Інгредієнти:

300 г цвітної капусти;

2 помідори;

1 огірок;

1 яблуко;

100 г винограду;

200 г сметани;

сіль|соль|, перець чорний мелений, зелень.

Розділіть цвітну капусту на невеликі суцвіття і промийте під холодною водою. Поставте кип'ятити воду в каструлі і додайте щіпку солі. Опустіть капусту в киплячу воду і варіть на середньому вогні 5-7 хвилин, поки вона не стане м'якою, але не розвалюватиметься. Злийте воду і дайте капусті охолонути.

Помийте помідори, огірок та яблуко. Наріжте помідори на кубики, огірок на півкільця, а яблуко на тонкі часточки. Відокремте виноград від грона і промийте його. Якщо виноград із кісточками, то вийміть їх.

У мисці змішайте сметану, сіль, перець та подрібнену зелень. Це буде заправка для салату.

У великому салатнику складіть усі підготовлені інгредієнти та акуратно перемішайте. Потім полийте заправкою і перемішайте.

Поставте салат у холодильник на 15-20 хвилин, щоб він просочився.

Також ви можете приготувати свинячі відбивні з бурбоном. Вони чудово підійдуть до овочевого салату на кшталт цього.