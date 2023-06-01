Свинячі відбивні з бурбоном: зухвало та смачно
Це один із найкращих рецептів приготування популярних свинячих відбивних. Спробуйте – не пошкодуєте.
Свинячі відбивні люблять за прекрасний смак та швидкість приготування. Фокус пропонує вам згасити свинячі відбивні в бурбоні з цибулею та грибами. Бурбон надає соусу солодкуватий та димний присмак, а цибуля та гриби додають соковитості та насиченості.
Ця страва нескладно приготувати, але вона виглядає і пахне так, ніби ви витратили на неї багато часу та зусиль. Це відмінний варіант для повсякденної вечері або особливого випадку, коли ви хочете порадувати себе чи своїх близьких.
Свинячі відбивні з бурбоном
Інгредієнти:
- 4 свинячі відбивні (близько 1 кг);
- сіль та чорний перець на смак;
- 2 столові ложки (30 мл) рослинної олії;
- 1 велика цибулина, нарізана тонкими півкільцями;
- 250 г печериць, нарізаних скибочками;
- 2 столові ложки (30 г) борошна;
- 1 чашка (240 мл) бурбона;
- 1 чашка (240 мл) курячого бульйону;
- 2 столові ложки (30 мл) соєвого соусу;
- 2 столові ложки (30 г) коричневого цукру;
- 2 чайні ложки (10 мл) оцту;
- 2 столові ложки (30 г) вершкового масла|мастила|.
Посоліть і поперчіть свинячі відбивні з обох боків. У великій сковороді на середньо-високому вогні розігрійте олію та обсмажте відбивні по 4 хвилини з кожного боку, або до золотистої скоринки. Перекладіть відбивні на блюдо і накрийте фольгою, щоб вони не остигали.
У тій же сковороді обсмажте цибулю та гриби на середньому вогні, помішуючи, близько 15 хвилин, або до того, як цибуля стане м'якою та карамелізованою. Посипте борошном і перемішайте, щоб вона покрила овочі.
Додайте бурбон, курячий бульйон, соєвий соус, коричневий цукор та оцет. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть, помішуючи, близько 10 хвилин, або до того, як соус трохи загусне.
Поверніть відбивні в сковороду та полийте соусом. Накрийте кришкою і тушить на слабкому вогні ще 10 хвилин, або до того, як відбивні будуть готові. Вимкніть вогонь і додайте вершкове масло. Перемішайте, щоб воно розтануло і змішалося із соусом.
Подавайте свинячі відбивні із соусом, прикрасивши зеленню за бажанням. Насолоджуйтесь!
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