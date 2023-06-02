Солодкий хачапурі з полуницею: оригінальний рецепт сезонного десерту

Подавати такий хачапурі краще зі свіжою полуницею, вершковим морозивом, цукровою пудрою та м'ятою.

У розпалі сезон полуниці, а значить, настав час готувати смачні та різноманітні страви з цією ягодою, яка чудово підходить для випічки, десертів, напоїв. Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати незвичайний рецепт відомої кулінарної блогерки Валерії Велігури та приготувати солодкий хачапурі з полуницею. Впевнені, вам сподобається!

Солодкий хачапурі з полуницею

Інгредієнти на 2 штуки:

Для опари:

тепле молоко – 90 мл;

сухі дріжджі – 3 г (свіжі – 9 г);

цукор – 1 ст. л;

сіль – дрібка.

Для тіста:

просіяне борошно – 150 г;

олія – 1 ст. л.

Для начинки:

кисломолочний сир – 200 г;

крем-сир — 50 г;

цукор – 50 г;

білок (необов'язково) – 1 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо опару. Тепле молоко змішати з дріжджами, цукром і сіллю, накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці на 15 хвилин. ⠀

До просіяного борошна додати опару і замішати м'яке, еластичне тісто. Додати олію і знову добре вимішати. Глибоку ємність змастити олією, покласти туди тісто і зверху теж змастити олією. Накрити рушником і поставити у тепле місце на 1,5 години. ⠀

Для начинки змішати кисломолочний сир, крем-сир, цукор та яєчний білок (необов'язково).

Тісто присипати борошном, обім'яти, поділити на дві частини і розкачати кожну в круг. Сформувати човники та викласти на лист з пергаментом. У центр покласти сирну начинку, а зверху – свіжу полуницю. Краї змастити жовтком, змішаним з молоком, і випікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин.

Подавати зі свіжою полуницею, вершковим морозивом, цукровою пудрою та м'ятою.

Раніше Фокус писав, як приготувати бісквітний торт із полуницею.