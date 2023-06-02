Солодкий хачапурі з полуницею: оригінальний рецепт сезонного десерту
Подавати такий хачапурі краще зі свіжою полуницею, вершковим морозивом, цукровою пудрою та м'ятою.
У розпалі сезон полуниці, а значить, настав час готувати смачні та різноманітні страви з цією ягодою, яка чудово підходить для випічки, десертів, напоїв. Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати незвичайний рецепт відомої кулінарної блогерки Валерії Велігури та приготувати солодкий хачапурі з полуницею. Впевнені, вам сподобається!
Солодкий хачапурі з полуницею
Інгредієнти на 2 штуки:
Для опари:
- тепле молоко – 90 мл;
- сухі дріжджі – 3 г (свіжі – 9 г);
- цукор – 1 ст. л;
- сіль – дрібка.
Для тіста:
- просіяне борошно – 150 г;
- олія – 1 ст. л.
Для начинки:
- кисломолочний сир – 200 г;
- крем-сир — 50 г;
- цукор – 50 г;
- білок (необов'язково) – 1 шт.
Спосіб приготування:
Спочатку робимо опару. Тепле молоко змішати з дріжджами, цукром і сіллю, накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці на 15 хвилин. ⠀
До просіяного борошна додати опару і замішати м'яке, еластичне тісто. Додати олію і знову добре вимішати. Глибоку ємність змастити олією, покласти туди тісто і зверху теж змастити олією. Накрити рушником і поставити у тепле місце на 1,5 години. ⠀
Для начинки змішати кисломолочний сир, крем-сир, цукор та яєчний білок (необов'язково).
Тісто присипати борошном, обім'яти, поділити на дві частини і розкачати кожну в круг. Сформувати човники та викласти на лист з пергаментом. У центр покласти сирну начинку, а зверху – свіжу полуницю. Краї змастити жовтком, змішаним з молоком, і випікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин.
Подавати зі свіжою полуницею, вершковим морозивом, цукровою пудрою та м'ятою.
Раніше Фокус писав, як приготувати бісквітний торт із полуницею.