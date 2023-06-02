Смачніше, ніж у сувенірній лавці. Рецепт ідеального рахат-лукуму

Ці ласощі відомі по всьому світу і саме їх зазвичай привозять у подарунок з Туреччини.

Рахат-лукум настільки відомий, що вже став синонімом чогось солодкого та вишуканого. Його часто купують як смачний сувенір на Близькому Сході. Але його можна приготувати на власній кухні. Адже хоч рахат-лукум і виглядає, як складна страва насправді готувати її не так складно. Потрібно просто дотримуватися пропорцій та технології. Фокус розповість, як приготувати ці ласощі.

Рахат-лукум

Інгредієнти:

2 склянки цукру;

1 склянка води;

1/4 чайної ложки лимонної кислоти;

1 склянка крохмалю кукурудзяного;

1/2 чайної ложки ароматизатора на вибір (ваніль, рожева вода, м'ята тощо);

1/2 склянки горіхів на вибір (фісташки, мигдаль, волоський горіх тощо);

Цукрова пудра для посипання.

У каструлі з товстим дном змішайте цукор, воду та лимонну кислоту. Доведіть до кипіння на середньому вогні, помішуючи, аби цукор розчинився. Знизьте вогонь і варіть без помішування до досягнення температури 115 градусів за Цельсієм (перевірте термометром для цукерок або пробою на холодній воді).

У мисці змішайте крохмаль і ще одну щіпку лимонної кислоти. Поступово додавайте цю суміш у сироп, постійно помішуючи віночком, щоб не було грудочок. Варіть на слабкому вогні, помішуючи дерев'яною ложкою до загустіння маси (близько 40 хвилин).

Додайте ароматизатор і горіхи та добре перемішайте. Викладіть масу у форму, вистелену пергаментним папером або змащену олією. Розрівняйте поверхню і залиште остигати на кілька годин або на ніч.

Посипте поверхню рахат-лукуму цукровою пудрою і наріжте на квадратики. Обваляйте кожен шматочок у цукровій пудрі та складіть у банку чи контейнер із кришкою.

Зберігайте рахат-лукум у холодильнику до двох тижнів.

Також ви можете приготувати ще один відомий східний десерт – баклаву. Цю страву готують на Сході з незапам'ятних часів із тонкого тіста, меду та горіхів.