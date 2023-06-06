Для справжніх шанувальників шоколаду. Рецепт Чарівного шоколадного торта

Цей дивовижний десерт складається з трьох шарів: щільного шоколадного мусу, ніжного крему та повітряного бісквіту.

Рецептів шоколадних тортів багато, але такого ви точно не куштували. Західні фуд-блогери та кондитери його так і називають – Чарівний шоколадний торт. Тому що в ньому дуже багато шоколаду та поєднання ніжного мусу, крему та вологого бісквіта створюють справжню симфонію смаку.

Як приготувати цей чарівний торт, розповідає кондитер Джоанна Чісмару, яка народилася в Румунії та з дитинства захоплювалася приготуванням простих, але дуже смачних страв.

Чарівний шоколадний торт

Інгредієнти:

4 великі яйця, розділених на білки та жовтки;

150 г цукру;

113 г вершкового масла, розтопленого та охолодженого до кімнатної температури;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

дрібка солі;

60 г борошна;

40 г какао-порошку;

500 мл молока кімнатної температури;

свіжі ягоди та додатковий какао-порошок (за бажанням) для подачі.

Розігрійте духовку до 160 градусів. Змастіть форму для випікання та вистеліть її пергаментним папером. Залишіть трохи паперу звисати по краях, щоб потім легше було вийняти торт із форми.

Яйця мають бути кімнатної температури. Розділіть білки та жовтки. Білки збийте в міцну піну і відставте убік. В окремій мисці збийте жовтки та цукор, поки вони не стануть світлими та пишними.

При збиванні на низькій швидкості поступово влийте розтоплене масло, додайте ванільний екстракт та сіль. Збивайте ще 1-2 хвилини, доки все добре не змішається.

За допомогою силіконової лопатки обережно вмішайте борошно та какао-порошок у суміш. Добре перемішайте.

Потім поступово додайте молоко до шоколадної суміші приблизно по пів склянки за раз, перемішуючи до однорідності. Молоко має бути теплим.

Переконайтеся, що молоко добре перемішалося з іншими інгредієнтами. Тісто має бути досить рідким, тому не додавайте туди борошно, як би вам не хотілося.

Обережно введіть білки в шоколадне тісто. Змішуйте обережно, щоб не випустити повітря із білків. Та не змішуйте до однорідності, інакше шари не утворюються правильно.

Перелийте тісто в підготовлену форму і випікайте 40-45 хвилин, поки верх не стане твердим на дотик, а центр не буде тремтіти, якщо злегка потрясти форму.

Вийміть торт із духовки та залиште його остигати у формі. Потім поставте в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб він повністю застиг. Перед подачею посипте зверху какао-порошком і прикрасьте свіжими ягодами. Відмінно підійде малина, порічка, полуниця або чорниця.

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