Пиріг з чорницею: найсмачніша американська класика

Це ідеальний рецепт для літнього чаювання, і ми розповімо, як просто і без турбот приготувати цей чудовий пиріг.

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Чорничний пиріг за рецептом Фокусу стане справжньою окрасою вашого літнього столу. Це класичний американський десерт, який ідеально підходить влітку, коли чорниця дозріває і має насичений смак та аромат.

Пиріг з чорницею складається з хрусткого листкового тіста та соковитої начинки зі свіжих ягід, цукру та крохмалю. Ви можете приготувати тісто самостійно або використати готове із магазину. Головне – не перемішувати тісто надто довго, щоб воно не стало твердим. Для начинки краще вибирати стиглі, але не розім'яті чорниці, які не будуть надто кислими або солодкими. Ви також можете додати в начинку лимонний сік та корицю для додаткового аромату. Пиріг з чорницею ідеально подавати зі збитими вершками або морозивом.

Пиріг з чорницею

Інгредієнти:

300 г борошна;

1/4 чайної ложки солі;

250 г холодного вершкового масла, нарізаного кубиками;

60 мл холодної води;

800 г свіжих чорниць;

150 г цукру;

30 г кукурудзяного крохмалю;

1 столова ложка лимонного соку;

1/4 чайної ложки кориці;

1/4 чайної ложки солі;

1 яєчний жовток;

1 столова ложка молока.

Для приготування тіста у великій мисці змішайте борошно та сіль. Додайте масло і швидко розітріть його з борошном пальцями або вилкою, доки не вийде крихта. Поступово додавайте воду, замішуючи тісто ложкою або руками, доки воно не почне склеюватись. Не замішуйте тісто надто довго. Розділіть тісто на дві рівні частини та злегка розплющить їх у формі дисків. Оберніть кожен диск у харчову плівку та поставте в холодильник на годину або на ніч.

Для приготування начинки у великій мисці акуратно перемішайте чорницю, цукор, крохмаль, сік лимонний, корицю і сіль.

Розігрійте духовку до 200 градусів і застелить лист папером для випічки. Вийміть один диск тіста з холодильника і розкотить його на посипаній борошном поверхні в коло діаметром близько 30 см. Перенесіть тісто на лист, і злегка підніміть краї.

Викладіть начинку із чорниці на тісто, залишаючи вільним край тіста шириною близько 5 см. Посипте начинку шматочками масла.

Вийміть другий диск тесту з холодильника і розкатайте його, так само як перший. Перенесіть його на начинку і защепіть краї обох шарів тіста разом, утворюючи бортик. Зробіть кілька надрізів на верхньому шарі тіста для виходу пари.

У невеликій мисці збийте яєчний жовток з молоком і змастіть поверхню пирога. Поставте пиріг у духовку та випікайте близько 25 хвилин або до золотистого кольору.

Вийміть пиріг з духовки й дайте йому трохи охолонути на деці. Подавайте пиріг гарячим чи теплим, за бажанням прикрасивши збитими вершками чи морозивом.

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