Швидко, смачно та дуже просто. Рецепт запечених у духовці реберець

Реберця зазвичай готують на мангалі, але якщо його під рукою немає, зійде і звичайна духовка.

Свинячі, або яловичі реберця є дуже популярною стравою для гриля. Їх маринують, приправляють травами та смажать на вугіллі. Шеф-кухар Валя Саєнко пропонує приготувати їх у духовці. Бо не всі мають можливість щоразу розпалювати гриль, коли захочеться саме цієї страви.

За словами шеф-кухаря, це дуже простий рецепт. Можна використовувати як яловичі, так і свинячі реберця.

Реберця в духовці

Інгредієнти:

ребра – 2 кг;

копчена паприка – 2 ч. л.;

сухий перець чилі – 0,5 ч. л.;

сухий часник – 2 ч. л;

суха цибуля – 2 ч. л;

сіль — 1 ч. л.;

Олія — 2 ст. л.;

соус барбекю.

Перевертаємо ребра м'ясною частиною вниз і зрізаємо плівку. Далі маринуємо у спеціях з олією. Спеції можна брати ті, що вказані в рецепті, а можна змішати власну суміш, або купити готову приправу для м'яса. Маринувати реберця треба не менше двох годин.

Після загортаємо їх у два шари фольги, кладемо на лист і запікаємо при 150 градусах в духовці приблизно три години.

Через дві з половиною години дістаємо та перевіряємо на м'якість, якщо тверді, запікаємо ще. Далі змащуємо улюбленим соусом барбекю і запікаємо ще при температурі 180 градусів приблизно 10 хвилин. Реберця готові.

До них відмінно підійде варена або запечена молода картопля. А також салат зі свіжих овочів. Наприклад, салат із цвітної капусти, або броколі.