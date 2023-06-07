Усього три інгредієнти. Простий рецепт морозива з матчею

Якщо не брати до уваги час на заморожування, на приготування цього морозива піде всього 10 хвилин.

Багато хто любить десерти зі смаком зеленого японського чаю матча. Матчу зазвичай продають у вигляді порошку, і в Японії її збивають вінчиком, щоб приготувати свіжий напій.

Зараз із матчі готують лате, десерти, тістечка, млинці та, звичайно, морозиво. І його можна приготувати самостійно.

Відома фуд-блогерка Олена, яка пише під ніком maslom_wgoru, поділилася рецептом цих ласощів.

Морозиво з матчею

Інгредієнти:

0,5 л вершків жирністю 33%;

200 гр згущеного молока;

2 ч. л. порошоку матчі.

Усі інгредієнти мають бути охолодженими. Миску охолодіть теж, просто поставте її в морозилку на 20-30 хв. І візьміть миску з високими бортами, тому що під час збивання вершки можуть розлітатися на всі боки.

Перелийте вершки в холодну миску та збивайте до загусання. Головне — не перестаратися та не почати збивати масло.

Потроху додавайте згущене молоко та продовжуйте збивати. Наприкінці додайте порошок матчі й добре розмішайте.

Перелийте у форму та поставте в морозилку. Замерзатиме морозиво близько п'яти годин. Але час залежить від потужності морозилки та розміру форми. Щоб швидше замерзло, можна розлити морозиво в менші ємності.

Готове морозиво можна полити розтопленим шоколадом, прикрасити фруктами або свіжими ягодами. А якщо вам не подобається матча, то можна додати порошок какао, ванільний екстракт, шматочки фруктів і приготувати морозиво на свій смак.

Якщо вам хочеться літніх десертів, спробуйте приготувати торт "Сангрія". Це чудовий бісквітний торт з ягідним ніжним кремом. Його особливість у тому, що коржі просочуються солодкою сангрією. А залишки завжди можна випити з льодом і скибочками апельсина, як її подають в Іспанії.