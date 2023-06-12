Іспанський олів'є. Рецепт популярного салату без ковбаси, але з тунцем

Олів'є популярний не лише в Україні, а й Іспанії, там його називають Ensaladilla rusa, але готують без ковбаси.

Олів'є, за легендою, вигадали в дореволюційному ресторані "Ермітаж". Тільки тоді він не був настільки простим у приготуванні. До нього входили омари, куріпки та інші ексклюзивні інгредієнти. Але оригінальний рецепт вже давно втрачено, а олів'є, яке готували на всі свята в СРСР, популярне досі.

І щось схоже готують і в Іспанії. Там його називають Ensaladilla rusa, але рецепт відрізняється від загальновідомого олів'є. Адже навіщо класти ковбасу в салат у країні, де багато риби?

Іноді в Іспанії цей салат готують із буряком, а іноді замість тунця додають невеликі креветки. Також його подають із хлібними паличками. Мариновані огірочки теж потрапляють у салат, як і свіжий зелений горошок, але іноді їх замінюють на маленькі гострі перчики.

Як приготувати іспанський олів'є, розповіли на кулінарному сайті Cooki Doo.

Іспанська олів'є

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

1 морква;

1 цибулина;

3 яйця;

2 банки тунця в оливковій олії;

10 оливок з анчоусами;

10 маленьких огірків;

230 г майонезу;

1 зубчик часнику;

1 чайна ложка лимонного соку;

1 столова ложка оливкової олії;

сіль та перець до свого смаку;

щіпка солодкої паприки;

1 столова ложка нарізаної петрушки.

Відваріть картоплю в мундирі, остудіть, зніміть шкірку і наріжте кубиками. Також вчиніть і з морквиною.

Відваріть яйця круто. Остудіть і почистьте, а потім наріжте кубиками.

Цибулю наріжте дрібними кубиками, огірочки — соломкою. Оливки розріжте навпіл. Розімніть тунець вилкою.

У невеликій чашці змішайте майонез, часник, лимонний сік, оливкову олію, сіль, перець та паприку. Це буде ваш соус для салату.

У великій мисці змішайте картоплю, моркву, цибулю, тунець, огірочки та оливки. Додайте соус і обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти були покриті соусом.

Викладіть салат на велике блюдо чи тарілку. Прикрасьте зверху яйцями та посипте петрушкою. Подавайте холодним або за кімнатної температури з хлібом або крекерами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як був придуманий салат олів'є і як він відрізняється від того, що ми готуємо зараз.