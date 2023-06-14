Класика по-новому. Рецепт лінивих вареників з горішками
Ліниві вареники — це дуже смачно і просто, але їх можна урізноманітнити.
Ліниві вареники названі так, тому що, готуючи їх, не потрібно розкочувати тісто і формувати акуратні вареники з начинкою. Начинку просто втручають у тісто. Зазвичай, це сир. Подають їх з варенням, медом або сметаною. А в тісто додають ваніль та цукор.
Це проста та дуже смачна страва, яку можна приготувати навіть на сніданок, коли не хочеться занадто довго стояти біля плити. Шеф-кухар Валя Саєнко розповіла, як можна урізноманітнити цю просту страву і зробити її більш сучасною.
Ліниві вареники з горішками
Інгредієнти:
- сир 5% — 360 г;
- одне яйце;
- борошно — 70 г;
- цукор – 50 г;
- ваніль;
- будь-які горіхи (наприклад, смажений мигдаль) – 200 г.
Сир краще брати сухий, так вареники вийдуть смачнішими і їх простіше ліпити. Змішуємо його з борошном, додаємо цукор та ваніль. Тісто в результаті вийде дуже густим і щільним і буде добре тримати форму.
Викладаємо сирну масу на стіл, посипаний борошном і формуємо вареники: можна зробити кульки, ромбики, тут все залежить від вашої фантазії. І добре обсипаємо борошном з усіх боків.
Кип'ятимо воду та кидаємо вареники. Після того, як спливуть, варимо ще 2-3 хвилини. Зливаємо воду і закидаємо вареники в перемелені горіхи. Обережно обсипаємо горіхами з усіх боків. І подаємо зі сметаною, джемом чи медом.
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