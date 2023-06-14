Класика по-новому. Рецепт лінивих вареників з горішками

Ліниві вареники — це дуже смачно і просто, але їх можна урізноманітнити.

Ліниві вареники названі так, тому що, готуючи їх, не потрібно розкочувати тісто і формувати акуратні вареники з начинкою. Начинку просто втручають у тісто. Зазвичай, це сир. Подають їх з варенням, медом або сметаною. А в тісто додають ваніль та цукор.

Це проста та дуже смачна страва, яку можна приготувати навіть на сніданок, коли не хочеться занадто довго стояти біля плити. Шеф-кухар Валя Саєнко розповіла, як можна урізноманітнити цю просту страву і зробити її більш сучасною.

Ліниві вареники з горішками

Інгредієнти:

сир 5% — 360 г;

одне яйце;

борошно — 70 г;

цукор – 50 г;

ваніль;

будь-які горіхи (наприклад, смажений мигдаль) – 200 г.

Сир краще брати сухий, так вареники вийдуть смачнішими і їх простіше ліпити. Змішуємо його з борошном, додаємо цукор та ваніль. Тісто в результаті вийде дуже густим і щільним і буде добре тримати форму.

Викладаємо сирну масу на стіл, посипаний борошном і формуємо вареники: можна зробити кульки, ромбики, тут все залежить від вашої фантазії. І добре обсипаємо борошном з усіх боків.

Кип'ятимо воду та кидаємо вареники. Після того, як спливуть, варимо ще 2-3 хвилини. Зливаємо воду і закидаємо вареники в перемелені горіхи. Обережно обсипаємо горіхами з усіх боків. І подаємо зі сметаною, джемом чи медом.

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