Святковий десерт: рецепт італійського весільного торта з кокосом

Якщо вам подобається аромат кокоса, то цей торт точно буде вам до смаку.

Нехай цей торт і називається весільним, то ніхто не завадить вам приготувати його будь-якого дня, коли захочеться порадувати себе смачним десертом. Торт виходить ніжним, ароматним та вологим внаслідок просочення коржів.

Словом, це чудовий варіант оригінального десерту. Рецепт було опубліковано на кулінарному сайті Tatyanas Everyday Food.

Італійський весільний торт

Інгредієнти:

Для коржів:

3/4 склянки м'якого несолоного вершкового масла;

1 склянка цукру;

4 великі яйця;

2 чайні ложки кокосового екстракту;

1 склянка жирного кокосового молока;

2 склянки борошна;

4 ч. л. розпушувача;

1/4 чайної ложки солі.

Для крему:

230 г м'якого маскарпоне або вершкового сиру;

1 чайна ложка кокосового екстракту;

2 склянки холодних густих вершків;

1 склянка цукрової пудри;

2 чашки підсмаженої кокосової стружки для прикраси;

1/2 склянки кокосового молока для просочення шарів.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Вистеліть дві форми діаметром 20 см пергаментним папером.

У великій мисці разом збивайте масло і цукор протягом 2 хвилин, поки суміш не стане легкою і повітряною. Додайте екстракт кокоса та починайте додавати по 1 яйцю за раз, добре перемішуючи після кожного додавання. Влийте кокосове молоко.

В окремій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та сіль.

Розділіть тісто для торта порівну між двома формами. Випікайте в попередньо розігрітій духовці 30 хвилин або доки зубочистка, вставлена в центр, не буде чистою. Вийміть коржі з духовки та повністю остудіть. Як охолонуть, розріжте кожен корж уздовж, щоб вийшло чотири коржі.

А поки що підготуйте кокосову стружку. Просто розкладіть її на деку і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці, перевертаючи кожні 2-3 хвилини, доки вона не стане золотистою.

А тепер готуйте крем. У невеликій мисці змішайте розм'якшений сир маскарпоне та кокосовий екстракт. В окремій мисці збийте охолоджені густі вершки та цукрову пудру міксером на високій швидкості протягом 3-4 хвилин до утворення стійких піків.

Додайте суміш сиру та кокосового крему у збиті вершки. Знову збийте на високій швидкості близько 30 секунд, доки знову не утворюються жорсткі піки. Перекладіть 2 склянки (473 мл) вершків у кондитерський мішок для прикраси верху.

Тепер зберіть торт: кожен корж просочіть кокосовим молоком, змастіть кремом і так, поки коржі не закінчаться. Прикрасьте торт зверху та обсипте кокосовою стружкою. Якщо вам вона не подобається, цей етап можна пропустити.

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