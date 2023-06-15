Сезон молодої картоплі: як приготувати її смачно

Поки є молода картопля, хочеться їсти її частіше. Але також хочеться різноманітності.

Картопля – це ідеальний гарнір та самостійна страва. З неї можна приготувати десятки смачних страв. Але молоду картоплю хочеться приготувати так, щоб витратити на це якнайменше часу.

І хороша новина: калорійність молодої картоплі на 30% нижча за зрілу, адже в ній менше крохмалю.

А ще в ній багато вітаміну С, калію та інших корисних речовин. Готувати її просто: просто запікайте зі шкіркою (досить добре помити картоплю щіточкою), або відваріть.

Ще один смачний рецепт молодої картоплі: відварити її до напівготовності, викласти на лист, роздавити, посолити, збризкати маслом і додати улюблені спеції, а потім довести до готовності в духовці.

Фокус розповість, як приготувати молоду картоплю максимально швидко, смачно та не прикладаючи надто багато зусиль.

Молода картопля з солоним сиром

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі;

300 г бринзи, чи фети;

200 г сметани 25-30% (або несолодкий йогурт);

50 г кропу;

30 г зеленої цибулі;

3 ст. л. вершкового масла;

сіль, мелений чорний перець.

Ретельно помийте картоплю, закип'ятіть воду у великій каструлі, закиньте картоплю та варіть близько пів години (залежить від розміру картоплин) у підсоленій воді на слабкому вогні.

Після змішайте в мисці кріп, зелену цибулю, сметану, йогурт, бринзу, або фету, поперчіть і посоліть.

Готову картоплю заправте олією і подавайте із заправкою. До речі, якщо любите – можна додати пропущений через прес часник.

Молода картопля в борошні

Інгредієнти:

1 кг великої молодої картоплі;

0,5 склянки борошна;

100 г вершкового масла;

кріп, сіль, часник.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Вимийте картоплю щіткою, мокрим обваляйте у борошні з сіллю. Викладіть картоплини на лист і запікайте близько години.

А поки вона готується, змішайте м'яке вершкове масло з часником, пропущеним через прес, кропом та сіллю. Готові картоплини розріжте навпіл і подавайте із заправкою.

Таку картоплю краще подавати із салатом зі свіжих овочів.