Смачно, просто та швидко. Рецепт оладок із кабачка
Секрет у тому, що треба не терти кабачок, а нарізати його соломкою.
Зараз, коли сезон кабачків та цукіні, найактуальніше питання: як їх приготувати. Можна просто посмажити, можна зробити ікру, або рагу. А можна приготувати найсмачніші оладки.
Зазвичай кабачок або цукіні для оладок натирають на великій тертці. І так набагато швидше, але тоді виділяється дуже багато соку. Отже, секрет цих оладок – у нарізці соломкою. Саме так їх рекомендує приготувати український шеф-кухар Володимир Ярославський. За його словами, текстура виходить просто "неймовірною".
Оладки із кабачка
Інгредієнти:
- 220 г цукіні, або молодих кабачків;
- 1 велике яйце;
- половинка середньої цибулини;
- багато зелені на свій смак (кріп, петрушка, базилік, зелена цибуля);
- 2 ст. л. борошна;
- сіль, перець, олія для смаження.
Кабачок нарізаємо тонкою соломкою, цибулю – дрібними кубиками. Додаємо дрібно нарізану зелень. Вбиваємо яйце і додаємо борошно, щоб вийшла в'язка маса. Солимо і перчимо.
Добре перемішуємо тісто для оладок із кабачком. Розігріваємо сковороду на середньому вогні та викладаємо оладки столовою ложкою.
Якщо братимете молодий кабачок і смажитимете багато оладок, то кабачок потрібно спочатку посолити, дати постояти хвилин 10-15, злити отриманий сік і потім вже додавати зелень, яйця і борошно. Інакше оладки розтікатимуться.
Такі оладки можна подавати одразу. До них добре підійде соус зі сметани, або несолодкого йогурту з кропом, часником та дрібно порізаними свіжими огірками. Можна подавати просто зі сметаною. Ними можна доповнити страви з риби або просто смажену курку.
А як приготувати смачну смажену курочку із соусом, Фокус розповідав раніше.