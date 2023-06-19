Зі свіжих овочів. Рецепт зовсім іншого грецького салату

Усі знають популярний рецепт грецького салату із фетою, але це не він.

Про грецький салат, який подають у ресторанах у всьому світі, знаю всі. У ньому багато свіжих овочів, ароматної оливкової олії та сиру фети. Але в Греції, звісно, готують не лише його.

Відомий український кулінарний блогер Едуард Насиров пропонує приготувати Politiki salata – грецький салат із капустою та морквою. Цей салат підійде як доповнення до м'яса, так і тим, хто дотримується веганської дієти.

Politiki salata

Інгредієнти:

половина качана капусти;

дві моркви;

два солодкі перці;

1 стебло селери;

2 зубчики часнику;

6 ст. л. оливкової олії;

4 ст. л. червоного винного оцту;

сіль і перець.

Капусту нашаткуйте, або наріжте тонкою соломкою. Морквину натріть на великій тертці, або тертці для моркви по-корейськи.

Перець поріжте кубиками або соломкою. Краще взяти червоний або жовтий солодкий перець. Так салат вийде смачніше і виглядатиме ошатніше. Селеру поріжте кубиками, часник дрібно наріжте, або пропустіть через прес.

Змішайте всі інгредієнти у великій мисці, додайте оцет і олію, сіль та перець, перемішайте та відправте в холодильник на годину.

Подавайте грецький салат із теплим хлібом.

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