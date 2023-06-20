Смачна вечеря. Рецепт курячих котлет із сиром
Це варіація на тему котлети по-київськи, тільки готувати їх простіше.
Курячі котлети – це дуже смачно та просто. Варіантів їх приготування безліч, але найсмачніші виходять із сирною начинкою. Як їх приготувати розповіла відомий український шеф-кухар Валентина Саєнко.
На її думку, найкраще використовувати для начинки одразу два види сиру: моцарелу та крем-сир.
Курячі котлети із сиром
Інгредієнти:
- фарш курячий – 1 кг;
- одна цибулина;
- сіль перець;
- сухарі панірувальні — 2 ст. л.
Для начинки:
- крем-сир — 150 гр;
- моцарела (або будь-який твердий сир) – 150 г;
- зелень — 1 маленький пучок;
- часник – 1 зубчик.
Для панірування:
- сухарі, борошно, 2 яйця.
Фарш можна зробити самостійно, а можна купити вже готовий вибір за вами. Цибулю натріть на дрібній тертці, або подрібніть у блендері. Додайте чорний мелений перець, сіль та сухарі. Фарш повинен вийти щільним. Якщо він не такий — додайте ще сухарів.
Для начинки просто змішайте всі інгредієнти: крем-сир, натерту моцарелу, дрібно нарізану зелень та часник. Його можна дрібно нарізати або пропустити через прес.
Тепер формуємо котлети. Ділимо фарш на 10 рівних частин. Добре працювати з ним вологими руками. Розплющуємо фарш у руці в тонкий млинець, кладемо 30 грамм сирної начинки та заліплюємо, формуючи котлетку. Якщо хочете менше за розміром котлети, просто розділіть фарш на більшу кількість і кладіть менше начинки.
Кожну котлетку пануємо у борошні, потім у збитих яйцях, потім у сухарях. Смажимо до рум'яності. Допікаємо ще 10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. Котлетки готові.
Також ви можете приготувати до таких котлет дуже смачне картопляне пюре.