Смачна вечеря. Рецепт курячих котлет із сиром

Це варіація на тему котлети по-київськи, тільки готувати їх простіше.

Курячі котлети – це дуже смачно та просто. Варіантів їх приготування безліч, але найсмачніші виходять із сирною начинкою. Як їх приготувати розповіла відомий український шеф-кухар Валентина Саєнко.

На її думку, найкраще використовувати для начинки одразу два види сиру: моцарелу та крем-сир.

Курячі котлети із сиром

Інгредієнти:

фарш курячий – 1 кг;

одна цибулина;

сіль перець;

сухарі панірувальні — 2 ст. л.

Для начинки:

крем-сир — 150 гр;

моцарела (або будь-який твердий сир) – 150 г;

зелень — 1 маленький пучок;

часник – 1 зубчик.

Для панірування:

сухарі, борошно, 2 яйця.

Фарш можна зробити самостійно, а можна купити вже готовий вибір за вами. Цибулю натріть на дрібній тертці, або подрібніть у блендері. Додайте чорний мелений перець, сіль та сухарі. Фарш повинен вийти щільним. Якщо він не такий — додайте ще сухарів.

Для начинки просто змішайте всі інгредієнти: крем-сир, натерту моцарелу, дрібно нарізану зелень та часник. Його можна дрібно нарізати або пропустити через прес.

Тепер формуємо котлети. Ділимо фарш на 10 рівних частин. Добре працювати з ним вологими руками. Розплющуємо фарш у руці в тонкий млинець, кладемо 30 грамм сирної начинки та заліплюємо, формуючи котлетку. Якщо хочете менше за розміром котлети, просто розділіть фарш на більшу кількість і кладіть менше начинки.

Кожну котлетку пануємо у борошні, потім у збитих яйцях, потім у сухарях. Смажимо до рум'яності. Допікаємо ще 10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. Котлетки готові.

Також ви можете приготувати до таких котлет дуже смачне картопляне пюре.