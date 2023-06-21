Ідеальна закуска. Рецепт найсмачніших сирних паличок

Такі печива відмінно підійдуть до чаю, томатного соку або для пікніка.

Сирне печиво – це смачно. До того ж, воно підходить тим, хто не любить солодку випічку. Їх можна подавати, як закуску на вечірці разом із хамоном та коктейлями на кшталт Кривавій Мері, а можна просто взяти з собою на пікнік, або на роботу.

Рецептом смачного печива поділилася українська кулінарна блогерка, яка пише під ніком aprilparadise.

Сирні палички

Інгредієнти:

350 г сиру;

2 яйця;

100 г сулугуні;

100 г борошна (може знадобитися більше, тісто не повинне липнути до рук);

0,5 ч. л розпушувача;

1 жовток;

кунжут.

Спочатку змішуємо сир та яйця. Можна це зробити руками або ложкою, а можна використовувати занурювальний блендер. Потім всипаємо борошно та натертий сулугуні. Замішуємо тісто. Воно не повинно липнути до рук, тому слідкуйте за кількістю борошна.

Потім формуємо кіски, або просто викладаємо на лист ковбаски тіста. Нагадаємо, попередньо лист потрібно застелити папером для випічки.

Змащуємо печива жовтком і посипаємо кунжутом. Можна також посипати сіллю, розмарином або навіть натерти сир зверху – тут вибір за вами.

Печемо у духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин. А потім даємо печиву охолонути.

Також ви можете приготувати смачний літній салат із вареним язиком та свіжими овочами. Він чудово підійде до таких сирних паличок.