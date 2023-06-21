Дуже мало калорій. Рецепт сирного торта

Цей торт більше нагадує ніжний чизкейк із кокосовим ароматом.

Сирні торти та чизкейк люблять багато, але особливо популярні такі десерти, якщо вони готуються без випічки. Адже менше метушні та не потрібно розігрівати духовку.

Цей найсмачніший торт, який пропонує приготувати відомий український кулінарний блогер Крістіна, яка пише у соцмережах під ніком kristi_komaniuk.

Сирний кокосовий торт відрізняє відсутність цукру та печива в рецепті. Це в ньому багато сиру, ванілі та смачний корж з горіхів.

Сирний торт з кокосом без випічки

Інгредієнти:

Для основи:

фундук — 50 г;

волоські горіхи — 50 г;

фініки — 70 г;

вівсяне борошно — 50 г (для нього краще взяти вівсяні пластівці);

какао — 5 г.

Для начинки:

молоко 200 г;

желатин 9 г;

м'який сир 330 г;

мед 20 г;

ванілін;

кокосова стружка 10 г (для оздоблення).

Спочатку приготуємо основу. Візьміть вівсяні пластівці, покладіть у блендер разом із фініками та какао-порошком і добре перемішайте.

Після цього покладіть суміш у форму і добре утрамбуйте. Краще візьміть форму діаметром 16 см, вона ідеально підійде.

Після цього розчиніть желатин у молоці так як зазначено на упаковці. Іноді його потрібно замочити, а потім трохи розігріти. Змішайте решту інгредієнтів для начинки, додайте желатин і вилийте у форму. Посипте кокосовою стружкою. І відправте в холодильник на кілька годин. Або на ніч, тоді торт точно застигне.

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