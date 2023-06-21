Класичний салат у новому виконанні. Рецепт "Цезаря" з броколі
Класичний "Цезар" готують із салатом романо, але, виявляється, його можна зробити і з броколі.
Класичний "Цезар", як свідчить легенда, з'явився в мексиканській Тихуані, де його вигадав шеф-кухар Цезар Кардіні 4 липня 1934 року. Салат так сподобався гостям його ресторану, що його почали готувати в США і навіть відзначили в Парижі як найкращу страву, що з'являлося у Сполучених Штатах за останні 50 років.
Спочатку в салат входило листя салат ромен, крутони, варені яйця та особливий соус. Потім до нього додали курку, бекон, помідори чері та пармезан. Але в будь-якому випадку, це один із найпопулярніших салатів у світі. На кулінарному сайті Picante Cooking його пропонують приготувати з броколі.
Так що "Цезар" стає основною стравою на вечерю або обід.
"Цезар" з броколі
складові
- 1 середня головка броколі;
- 2 скибочки пшеничного хліба;
- 15 г сиру Пармезан чи Грана Падано;
- 3 ст. оливкової олії;
- сіль до свого смаку.
Для заправки:
- 8 ст. оливкової олії;
- 2 філе анчоусів;
- 1 ч. л. сушеного часнику;
- 1 ч. л. коричневого цукру чи меду;
- 2 ст. л. білого винного оцту;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 1 ч. л. діжонської гірчиці;
- 2 ч. л. дрібно натертого сиру Пармезан чи Грана Падано.
Броколі розберіть на суцвіття та бланшуйте у великій кількості підсоленого окропу. Це триватиме буквально дві хвилини. Через хвилину після опускання, активно перевіряйте броколі на готовність, проколюючи вилкою.
Вона має бути трохи аль денте. Коли буде готова – діставайте та полийте крижаною водою, щоб зберегти яскравий колір та горіховий присмак.
У великій сковороді розігрійте олію та викладіть кубики білого хліба. Підрум'яньте, помішуючи, поки хліб не стане хрустким і рум'яним. Посоліть до смаку і перемішайте.
У чашу блендера помістіть всі інгредієнти для соусу. Збийте все до однорідності.
У велику сервірувальну тарілку викладіть броколі, полийте половиною заправки, зверху викладіть грінки крутони, полийте заправкою, що залишилася, і прикрасьте тонкими скибочками сиру.
Також ви можете приготувати оригінальний грецький салат із свіжих овочів. І це зовсім не той салат, який вважається класичним.