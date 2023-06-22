Ніжне полуничне суфле: простий рецепт вишуканого десерту

Насолоджуватися полуничним суфле краще, коли воно охолоджене.

Що може бути краще в сезон полуниці, ніж ніжне суфле, яке тане в роті. Готувати його зовсім не складно, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Такий десерт сподобається і дорослим, і дітям.

Полуничне суфле

Інгредієнти:

свіжа полуниця – 450 г;

цукор – 180 гр;

желатин – 35 г;

вода –150 мл.

Спосіб приготування:

Желатин залити водою і залишити його набрякати.

Полуницю помити, обірвати хвостики, викласти на паперовий рушник, щоб зійшла рідина. Потім ягоди перебити в блендері. Вилити отриману масу в каструлю з товстим дном, додати цукор, поставити на вогонь і, помішуючи, довести до кипіння.

Зняти масу з вогню, додати набряклий желатин і добре перемішати, поки все не розчиниться, а маса стане однорідною. Дати охолонути до теплого стану і збивати міксером 15-25 хвилин. Маса має трохи посвітлішати, збільшитися в об'ємі, стати повітряною.

Форму для суфле вистелити харчовою плівкою, змастити олією без запаху і вилити масу. Поставити в холодильник на кілька годин застигати.

Перед подачею розрізати на порційні шматочки. Вживати краще обов'язково охолодженим, так смачніше. Можна залити в одну форму або ж, за бажанням, у порційні склянки чи креманки.

Раніше Фокус писав, як приготувати холодний полуничний суп.