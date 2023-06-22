Ніжне полуничне суфле: простий рецепт вишуканого десерту
Насолоджуватися полуничним суфле краще, коли воно охолоджене.
Що може бути краще в сезон полуниці, ніж ніжне суфле, яке тане в роті. Готувати його зовсім не складно, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Такий десерт сподобається і дорослим, і дітям.
Полуничне суфле
Інгредієнти:
- свіжа полуниця – 450 г;
- цукор – 180 гр;
- желатин – 35 г;
- вода –150 мл.
Спосіб приготування:
Желатин залити водою і залишити його набрякати.
Полуницю помити, обірвати хвостики, викласти на паперовий рушник, щоб зійшла рідина. Потім ягоди перебити в блендері. Вилити отриману масу в каструлю з товстим дном, додати цукор, поставити на вогонь і, помішуючи, довести до кипіння.
Зняти масу з вогню, додати набряклий желатин і добре перемішати, поки все не розчиниться, а маса стане однорідною. Дати охолонути до теплого стану і збивати міксером 15-25 хвилин. Маса має трохи посвітлішати, збільшитися в об'ємі, стати повітряною.
Форму для суфле вистелити харчовою плівкою, змастити олією без запаху і вилити масу. Поставити в холодильник на кілька годин застигати.
Перед подачею розрізати на порційні шматочки. Вживати краще обов'язково охолодженим, так смачніше. Можна залити в одну форму або ж, за бажанням, у порційні склянки чи креманки.
Раніше Фокус писав, як приготувати холодний полуничний суп.