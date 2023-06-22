Дуже ніжний і дуже смачний. Рецепт шоколадного кремового торта

У цього десерту чарівна кремова текстура і його дуже просто готувати.

Для тих, хто любить шоколадні торти, цей рецепт справжня знахідка. У ньому немає тіста, а тільки ніжний шоколадний крем.

Готується він дуже просто, знадобиться менш як десять інгредієнтів. А рецептом поділилася українська кулінарка, яка пише під ніком kristi_komaniuk. Вона запевняє підписників, що цей десерт вдасться навіть тим, хто тільки пробує себе в готуванні.

Шоколадний кремовий торт

Інгредієнти:

вершковий сир (60%) 450 г;

яйця 3 шт;

кукурудзяний крохмаль 15 г;

підсолоджувач (8 л), або цукор до свого смаку (близько 50 г);

вершки 33% 300 г;

шоколад 70% 100 г.

Форму краще взяти діаметром у 16 см. Вершковий сир можна будь-який жирний, підійде навіть "Філадельфія".

З'єднайте сир із яйцями, крохмалем і підсолоджувачем, або 50 грамами цукру. Але цукор підбирайте на свій смак. Якщо любите солодкі десерти, цієї кількості цукру може бути недостатньо.

Вершки з шоколадом розтоплюємо на водяній бані та залишаємо трохи охолонути. Після додаємо в сирну масу й акуратно перемішуємо.

Виливаємо у форму і відправляємо в духовку, розігріту до 225 градусів на 30-35 хв. Серединка чизкейка має тремтіти. Скоринка вийде нерівномірною, але смачною. Хочете пропечену скоринку — виставляйте температуру на 240 градусів.

Як охолоне, відправляємо в холодильник на ніч для стабілізації, не дістаючи з форми. А після можете прикрасити торт свіжими ягодами, шоколадною стружкою, або скибочками фруктів.

Якщо у вас газова духовка, то доведеться поекспериментувати, підбираючи правильну температуру.

Також ви можете приготувати дуже смачний сирний торт із кокосом.