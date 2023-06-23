Король десертів: як приготувати класичний лимонний пиріг

Під час подачі пиріг можна не тільки присипати цукровою пудрою, а й прикрасити гілочками м'яти.

Лимонний пиріг — класичний десерт із давньою історією. Його цитрусовий смак і ніжна текстура нікого не залишають байдужими. Пропонуємо приготувати його за рецептом із кулінарного блогу "Рецепты каждый день".

Дуже ніжний лимонний пиріг

Інгредієнти:

сметана — 250 г;

вершкове масло — 110 г;

сода — 1/2 ч. л;

борошно — 2 ст;

лимон — 1,5 шт;

цукор — 1 ст;

жовток — 1 шт;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді сметану змішати із содою, додати в цю масу розтоплене масло, все перемішати до однорідності. Поступово додавати борошно невеликими порціями: спочатку всипати півтори склянки, перевірити, чи не прилипає тісто, а потім висипати решту борошна. Замісити тісто і розділити його на дві рівні частини.

Лимони нарізати на невеликі шматочки разом зі шкіркою, перебити в блендері. Подрібнений лимон змішати з однією склянкою цукру.

Духовку нагріти до 180 градусів. Половину тіста викласти у форму, застелену пергаментом або змащену олією, як основу. Тісто розподілити по всій поверхні форми, зробити бортики. Викласти начинку рівномірно. Другою частиною закрити начинку. Змастити пиріг збитим жовтком і проткнути виделкою.

Випікати пиріг 30 хвилин до золотистості. Остудити, перед подачею на стіл присипати цукровою пудрою. Можна прикрасити його листочками м'яти.

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