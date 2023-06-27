Проста страва на вечерю: рецепт смачної запіканки з кабачків
Вона виходить злегка хрусткою і водночас соковитою.
Зараз сезон кабачків. І якщо вам набридли оладки, рагу і просто смажені кабачки, то саме час спробувати щось новеньке. Запіканка точно вас виручить: на неї йде багато овочів і її можна зберігати в холодильнику, позбавляючи себе необхідності готувати щодня
Запіканка виходить хрусткою і дуже смачною. Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Світлана Левицька.
Запіканка з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки — 400 г;
- велика цибулина;
- помідори — 200 г;
- тертий пармезан — 50 г;
- манка — 140 г;
- рослинна олія (для змащування форми);
- дрібка солі.
Натріть кабачки на великій тертці, або наріжте соломкою. Якщо вийде занадто багато вологи — злийте її. Цибулю дрібно наріжте. Помідори краще взяти чері, або просто невеликого розміру. Чері — наріжте навпіл, інші помідори на четвертинки.
Змішайте кабачки, помідори та цибулю. Додайте манку і тертий пармезан. Перемішайте масу ложкою.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть масу у форму з антипригарним покриттям, або застеліть форму пергаментом.
Запікайте близько 40 хвилин. Запіканка має підрум'янитися, але стежте, щоб не стала пригорати.
Також із кабачків можна приготувати смачні оладки.