Проста страва на вечерю: рецепт смачної запіканки з кабачків

Вона виходить злегка хрусткою і водночас соковитою.

Зараз сезон кабачків. І якщо вам набридли оладки, рагу і просто смажені кабачки, то саме час спробувати щось новеньке. Запіканка точно вас виручить: на неї йде багато овочів і її можна зберігати в холодильнику, позбавляючи себе необхідності готувати щодня

Запіканка виходить хрусткою і дуже смачною. Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Світлана Левицька.

Запіканка з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 400 г;

велика цибулина;

помідори — 200 г;

тертий пармезан — 50 г;

манка — 140 г;

рослинна олія (для змащування форми);

дрібка солі.

Натріть кабачки на великій тертці, або наріжте соломкою. Якщо вийде занадто багато вологи — злийте її. Цибулю дрібно наріжте. Помідори краще взяти чері, або просто невеликого розміру. Чері — наріжте навпіл, інші помідори на четвертинки.

Змішайте кабачки, помідори та цибулю. Додайте манку і тертий пармезан. Перемішайте масу ложкою.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть масу у форму з антипригарним покриттям, або застеліть форму пергаментом.

Запікайте близько 40 хвилин. Запіканка має підрум'янитися, але стежте, щоб не стала пригорати.

Також із кабачків можна приготувати смачні оладки.