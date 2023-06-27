Ситний і смачний: рецепт пряного грибного супу з паприкою

Варіантів приготування грибного супу дуже багато, але цей точно вас здивує.

Гриби — це універсальний продукт. З ними роблять рагу, печеню, котлети та, звісно, супи. Цей рецепт точно вас здивує. У ньому є кілька інгредієнтів, які надають йому несподіваної пікантності.

Рецепт дуже простий, і не потребує складних компонентів, до того ж дуже швидко готується. Рецептом страви поділився відомий український блогер, який пише під ніком "Из Одессы с морковью".

Але спочатку кілька зауважень. Суп вариться на курячому бульйоні, але можна і просто на воді. Бульйон можна приготувати про запас і заморозити в морозилці. Якщо варите бульйон, додайте стебла петрушки, чорний перець горошком і підсмажені на сухій пательні морквину та цибулину під кінець. Так він вийде ароматнішим.

Грибний суп із паприкою

Інгредієнти:

600 г печериць і кілька штук для подачі;

дві середні цибулини;

50 г вершкового масла;

1,5 л курячого бульйону (овочевого бульйону або води);

1,5 ст. л. солодкої паприки;

1ч. л копченої паприки;

200 мл середніх за жирністю вершків;

2 ст. л. крохмалю або борошна;

2 ч. л. лимонного соку;

петрушка і зелена цибуля;

чорний або червоний перець на вибір;

щіпка чебрецю.

У сковороді розтопіть вершкове масло, дрібно наріжте цибулю і смажте її, поки вона не стане напівпрозорою.

Додайте нарізані скибочками гриби та готуйте ще кілька хвилин. Влийте бульйон, додайте чебрець і паприку (крім копченої). Доведіть до кипіння і готуйте суп ще хвилин 15 під кришкою на невеликому вогні.

Окремо змішайте вершки та крохмаль (або борошно). Влийте до супу та перемішайте. Знову доведіть суп до кипіння. І готуйте ще 10-15 хвилин на мінімальному вогні.

Поки все готується, підсмажте гриби для подачі та можете підсушити кілька сухариків. Вони чудово підходять до супів на кшталт цього.

Додайте дрібно нарізану петрушку і лимонний сік. Підсоліть і поперчіть. На цьому етапі додайте копчену паприку. Під час подачі додайте підсмажені гриби та сухарики.

Суп виходить кремовий і дуже ароматний. А паприка надає яскравого кольору й аромату.

Також ви можете приготувати смачний жюльєн із грибами в хлібі.

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