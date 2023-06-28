Чудова вечеря: рецепт курки з молодою картоплею та лимоном

Цю смачну страву дуже просто приготувати з найпростіших продуктів.

Цю страву можна приготувати як із цілої курки, так і з тих її частин, які вам найбільше подобаються: ніжки, стегенця, крильця.

Якщо готуєте з цілої курки, то її попередньо потрібно обробити за допомогою ножиць, або гострого ножа. Рецепт був опублікований на кулінарному сайті Picante Cooking.

Курка з картоплею та лимоном

Інгредієнти:

1 невелика курка (або ті частини курки, які ви любите);

600-800 грамів дрібної молодої картоплі;

1 лимон;

1 головка часнику;

2 ст. л. рослинної олії;

сіль за смаком.

Для маринаду:

2 ч. л. солі;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. гранульованого часнику;

½ ч. л. чорного меленого перцю;

½ ч. л. меленого кумина (зіра).

Оброблену курку потрібно замаринувати за день до того, як будете її готувати. Змішайте в мисочці всі інгредієнти та ретельно натріть м'ясо цією сумішшю спецій. Краще відразу розмістити її в тій посудині, в якій і будете запікати. Відправте курку в холодильник на ніч, нехай просочиться ароматами.

Картоплю ретельно помийте і киньте в холодну воду. Доведіть до кипіння, поваріть одну хвилину і зніміть з вогню. До готовності вона вже дійде в духовці.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть картоплю поруч із куркою, поміж покладіть зубчики часнику та часточки лимона. Збризніть картоплю і курку рослинною олією та посоліть.

Запікайте 20 хвилин. Зменшіть температуру до 180 градусів і запікайте ще 30-40 хвилин, поки курка не буде готова.

Дістаньте курку з картоплею з духовки і залиште на 15 хвилин "відпочити".

Подавайте курку разом із картоплею та запеченими лимонами й часником.

До такої страви чудово підійде салат зі свіжих овочів. Приготуйте дуже смачний грецький салат .