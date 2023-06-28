Чудова вечеря: рецепт курки з молодою картоплею та лимоном
Цю смачну страву дуже просто приготувати з найпростіших продуктів.
Цю страву можна приготувати як із цілої курки, так і з тих її частин, які вам найбільше подобаються: ніжки, стегенця, крильця.
Якщо готуєте з цілої курки, то її попередньо потрібно обробити за допомогою ножиць, або гострого ножа. Рецепт був опублікований на кулінарному сайті Picante Cooking.
Курка з картоплею та лимоном
Інгредієнти:
- 1 невелика курка (або ті частини курки, які ви любите);
- 600-800 грамів дрібної молодої картоплі;
- 1 лимон;
- 1 головка часнику;
- 2 ст. л. рослинної олії;
- сіль за смаком.
Для маринаду:
- 2 ч. л. солі;
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. гранульованого часнику;
- ½ ч. л. чорного меленого перцю;
- ½ ч. л. меленого кумина (зіра).
Оброблену курку потрібно замаринувати за день до того, як будете її готувати. Змішайте в мисочці всі інгредієнти та ретельно натріть м'ясо цією сумішшю спецій. Краще відразу розмістити її в тій посудині, в якій і будете запікати. Відправте курку в холодильник на ніч, нехай просочиться ароматами.
Картоплю ретельно помийте і киньте в холодну воду. Доведіть до кипіння, поваріть одну хвилину і зніміть з вогню. До готовності вона вже дійде в духовці.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть картоплю поруч із куркою, поміж покладіть зубчики часнику та часточки лимона. Збризніть картоплю і курку рослинною олією та посоліть.
Запікайте 20 хвилин. Зменшіть температуру до 180 градусів і запікайте ще 30-40 хвилин, поки курка не буде готова.
Дістаньте курку з картоплею з духовки і залиште на 15 хвилин "відпочити".
Подавайте курку разом із картоплею та запеченими лимонами й часником.
До такої страви чудово підійде салат зі свіжих овочів. Приготуйте дуже смачний грецький салат .